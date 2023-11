Porsche va adopter les systèmes intégrés de Google

Ajoutez le nom de Porsche à ceux de General Motors (GM), Honda, Renault et Polestar en tant que constructeurs qui ont décidé d’adopter les systèmes intégrés de Google.

En effet, grâce à un nouveau partenariat signé avec Google, les modèles Porsche lancés à partir du milieu de la décennie seront dotés d’un système d’exploitation moderne permettant d’accéder facilement à l’assistant Google, à Google Maps et au Google Play Store.

Dans ce dernier cas, ça va permettre aux propriétaires d’avoir accès à une grande variété d’applications telles qu’Amazon Music et Spotify, entre autres.

Tableau de bord de la Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Photo : Porsche

Porsche n’a pas fourni beaucoup de détails sur le sujet. Toutefois, la compagnie a laissé entendre que la plupart des changements ne seront pas nécessairement remarqués par les utilisateurs, car les gens vont toujours retrouver l’interface familière du système de gestion de la communication de Porsche. C’est à l’utilisation qu’ils constateront une différence, car leur expérience sera enrichie avec un meilleur système de reconnaissance vocale, la rédaction de textos par les commandes vocales, ainsi que l’intégration de Google Maps.

Oliver Blume, le président de Porsche a déclaré ceci : « En plus d’un design intemporel et des performances exceptionnelles (de leur véhicule), les clients veulent une expérience numérique conviviale. Cet écosystème mixte résulte de l’intégration de plateformes et d’applications que les clients connaissent avec leurs propres appareils. »

Hiroshi Lockheimer, le premier vice-président de Google chargé des plateformes et des écosystèmes, a pour sa part déclaré ce qui suit : « Nous sommes ravis de nous associer à Porsche dans le cadre de son objectif d’offrir à ses clients des expériences innovantes et utiles à bord des véhicules. Grâce à une expérience multimédia basée sur Android, les conducteurs pourront accéder aux technologies et services Google les plus récents tout en bénéficiant du meilleur du design et de l’image de marque de Porsche. »

Note intéressante en terminant. Cette association entre Porsche et Google ne signifie pas que les autres systèmes sont abandonnés par Porsche. Le constructeur a laissé entendre que la relation avec le géant du Web n’était pas exclusive. Au contraire, à l’avenir, Porsche estime que les systèmes provenant de différents fournisseurs, qui sont jugés pertinents pour les consommateurs, seront intégrés directement à l’intérieur des véhicules par le biais d’interfaces et de plateformes standardisées.

Autrement dit, encore plus d’options et de choix pour refléter les besoins grandissants des utilisateurs.