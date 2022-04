Le gouvernement canadien souhaite voir le nombre de véhicules électriques croître sur les routes, et ce, de façon significative. Pour atteindre ses objectifs, il a annoncé une série de mesures qui ont dans l’ensemble été bien reçues par tous ceux qui souhaitent des actions concrètes pour lutter contre les changements climatiques.

20 % d’ici 2026

La première mesure d’importance touche le nombre de véhicules électriques vendus. Concrètement, on stipule que 20 % des nouveaux modèles mis en vente d’ici 2026 devront être tout électriques (ou ne produire aucune émission). Le tout s’inscrit dans le cadre du plan canadien visant à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions polluantes d’ici 2030 (de 40 % par rapport aux niveaux de 2005). Le pays vise la carboneutralité pour 2050.

Le plan qui a été présenté hier au Parlement par le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault promet de nouveaux investissements de 9,1 milliards pour réduire la pollution et stimuler l’économie. Les annonces ne concernent pas que l’automobile, mais parce que c’est ce qui nous intéresse ici, voyons les éléments qui touchent directement l’industrie.

500 millions pour l’infrastructure

Ainsi, en plus de l’objectif de 20 % de ventes de véhicules électriques d’ici 2026 (60 % sont visés pour 2030, 100 % pour 2035), 500 millions seront consacrés aux infrastructures de recharge via la Banque de l’infrastructure du Canada. Le gouvernement va allonger 400 millions additionnels pour la construction de bornes. L’objectif est d’ajouter 50 000 unités au réseau actuel.

À l’intérieur du plan, 1,7 milliard va servir à élargir (et prolonger de trois ans) le programme iZEV (Incitatif pour les véhicules zéro émission) qui permet de réduire pour le moment de 5000 $ la facture à l’achat d’un véhicule électrique admissible. Rappelons que le Québec a apporté quelques ajustements à son programme Roulez vert, mais que ce dernier demeure en vigueur jusqu’en 2027.

Au cœur de tout cela, le souhait est bien sûr d’améliorer l’accessibilité aux véhicules électriques pour les consommateurs canadiens qui souhaitent s’en procurer un. En ce moment, le temps d’attente, qui peut atteindre deux ou trois ans, frise le ridicule.

Les constructeurs ne s’entendent pas tous, non plus, sur la façon de faire et la bonne marche à suivre. Bref, rien n’est simple et plusieurs tirent la couverte de leur côté. Ce qui est clair, c’est que des actions doivent être prises et elles ont été annoncées.

Reste à savoir de quelle façon tout cela va se matérialiser. Entre les vœux et la réalité, il y a parfois un monde de différence. Nous aurons l’occasion d’y revenir, assurément.