Auto123.com présente son guide d’achat pour les pneus d’hiver 2023-2024. Aujourd’hui, un résumé de l’état des choses dans le domaine. Demain, les pneus d’hiver pour voitures et petits VUS. Samedi, les pneus d’hiver pour les VUS plus imposants et les camionnettes.

Le temps file. Nous voici une fois de plus au temps de l’année où il faut penser à préparer son (ses) véhicule(s) pour l’hiver qui vient. Et dans ce rituel de préparations, il est encore une fois question de pneus pour l’hiver.

Vu les prix de plus en plus élevés des véhicules neufs, de nombreux propriétaires préfèrent conserver le leur un peu plus longtemps que prévu. Par conséquent, pour certains, l’achat de nouveaux pneus d’hiver plus efficaces s’impose.

Rappelons que dans certaines régions canadiennes, dont le Québec et certains endroits de Colombie-Britannique (surtout les routes les plus rapides), l’utilisation de pneus d’hiver appropriés est obligatoire.

Même ailleurs au pays, de plus en plus de propriétaires considèrent que changer les pneus d’été ou toutes saisons pour des pneus d’hiver est une excellente façon de mettre les chances de son bord.

Mitsubishi Outlander PHEV 2023 blanche Photo : D.Boshouwers

Très peu de nouveautés cette année

Compte tenu du ralentissement de l’économie des deux dernières années, très peu de manufacturiers introduisent de nouveaux produits pour la saison qui vient.

Par conséquent, on ne notera que quelques modèles révisés sur le marché.

Notamment, il y a un changement du côté de Nordman, la marque finlandaise qui est devenue indépendante (tout en demeurant dans le giron de Nokian). Nordman lance le Nordman North 9 pour autos et camionnettes, un pneu qui ressemble de près à un Nokian Hakkapeliitta 9 avec quelques retouches au dessin de la bande de roulement.

De plus, souhaitons la bienvenue au petit dernier de la gamme Edge du commerçant Canadian Tire qui nous propose une version hivernale de ses pneus, mais avec l’inscription bien marquée de Hankook. C’est ce dernier qui fabrique ce pneu d’hiver dont il a été question dans les pages d’Auto123.com au printemps dernier.

Rappelons par ailleurs que le géant américain Goodyear est désormais propriétaire de la légendaire marque américaine Cooper. Nous devrions donc voir du nouveau de ce côté au cours des prochains mois.

La division Nordman de Nokian lance son nouveau North 9 Photo : Nordman

Sinon, le statu quo fait que si vous êtes à la recherche d’un résumé approfondi de tout ce qui est offert sur notre marché parmi les produits des grandes marques de confiance, vous pouvez consulter notre guide de pneus d’hiver, version 2022-23, lui qui décrit la plupart des pneus livrables au Canada.

Quelques conseils

Sachez que ce sera légèrement plus facile d’obtenir ce que vous cherchez cette année puisque le problème des approvisionnements de l’année dernière serait, selon nos consultations, réglé.

Toutefois, si votre mécano vous conseille de changer vos pneus d’hiver qui seraient trop usés, si vous considérez qu’il est temps de chausser votre véhicule à neuf, ou si vous possédez un véhicule neuf qui aura besoin de pneus d’hiver, ne tardez pas. Les produits les plus abordables (ou les plus populaires, comme ceux des grandeurs 205 ou 215/55 R16) risquent de partir vite. Vous risquez de ne retrouver que des pneus haut de gamme plus coûteux.

Le Kia EV6 Photo : D.Boshouwers

Les tendances

Si le choix du véritable pneu d’hiver demeure celui de prédilection, les propriétaires de véhicules électriques commencent à se demander si les manufacturiers ne s’apprêtent pas à créer des pneumatiques d’hiver spécifiques aux véhicules électriques.

En vérité, il vaut mieux pour les propriétaires de véhicules électriques choisir des pneus d’hiver de grande qualité, pour plusieurs raisons :

Pour compenser le poids plus élevé (surtout à cause de leurs batteries) des véhicules électriques.

Pour harnacher le couple plus élevé des moteurs électriques (avec une meilleure adhérence).

Pour s’harmoniser avec le silence de fonctionnement des rouages électriques. Ce dernier point est le plus recherché.

Les pneus homologués

D’autre part, les pneus dits « homologués », qui peuvent demeurer montés toute l’année, continuent de séduire, surtout chez les gens qui n’utilisent pas beaucoup leur véhicule en hiver, ou seulement quand les routes sont complètement dégagées (ou pour voyager vers le sud).

Nokian WRG4 Photo : Nokian

Au fur et à mesure que la technologie se développe, on constate que la plus grande partie de ce marché est occupé par deux produits offerts par deux fabricants d’importance : le Nokian WR-G4 et le Michelin Cross-Climate2. Ces pneus font souvent la manchette des magazines spécialisés européens et s’échangent les mentions des experts. Nous les testons en ce moment.

Un troisième pneu de même technologie est venu se greffer aux deux autres pour un essai à long terme. Il s’agit du Hankook 4S2 (750), un produit qui a été mis à jour récemment.

Les pneus cloutés

Pour certains automobilistes plus « frileux » sur la route, le choix d’un pneu clouté ne fait aucun doute. Toutefois, il y a plusieurs inconvénients, le premier étant que les crampons ne sont généralement pas offerts avec des pneus haut de gamme, sauf pour les Nokian Hakkapeliitta, les Michelin X-Ice North et les Continental XTRM, dont les crampons sont montés d’usine (et même collés dans le cas des Continental dont les prototypes ont été conçus et créés ici même au Québec). Pour la plupart des autres pneus à crampons, il faudra se rabattre sur des bases intermédiaires, des pneus de milieu de gamme.

Michelin X Ice North Photo : Michelin

Sachez que ce type de pneu est généralement bruyant et qu’il n’est pas accepté dans la plupart des stationnements souterrains. Même que sur pavé sec, il perdra de son adhérence vu qu’une partie de la bande de roulement est parsemée de pièces de métal (qui devraient s’user en correspondance avec le caoutchouc). Les pneus de ce genre ne peuvent être conservés en été, bien entendu.

Demain, nous vous présenterons nos choix des meilleurs pneus essayés l’hiver dernier.