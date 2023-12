• Le Mitsubishi Outlander 2024 se vendra à partir de 34 198 $ au Canada.

Mitsubishi Canada a annoncé les détails concernant sa gamme de VUS pour 2024, avec l’utilitaire intermédiaire Outlander encore la tête d’affiche pour le constructeur japonais.

À voir aussi : Mitsubishi RVR 2024 : voici les prix et les détails de la gamme

Voici ce que nous avons appris sur l’Outlander pour l’année-modèle à venir.

Mitsubishi Outlander 2024

La version à essence du Outlander ne profite que de mises à jour mineures, principalement en ce qui concerne les variantes du début de la gamme qui proposent plus d’équipement de série qu’auparavant. Les PDSF vont de 34 198 $ pour le modèle de base ES à 44 498 $ pour la déclinaison GT Premium.

Notez que la version LE Premium a été supprimée pour 2024, et qu’il y a donc six variantes pour le modèle non électrifié : ES, SE, LE, GT et GT Premium.

- Outlander ES 2024 - 34 198 $ - Fiche technique

- Outlander SE 2024 - 36 898 $ - Fiche technique

- Outlander LE 2024 - 39 598 $ - Fiche technique

- Outlander SEL 2024 - 42 498 $ - Fiche technique

- Outlander GT 2024 - 43 998 $ - Fiche technique

- Outlander GT Premium 2024 - 44 498 $ - Fiche technique

Autre nouveauté cette année, les livrées SE, LE et SEL sont équipées de série d’un hayon électrique mains libres et d’un chargeur sans fil, tandis que la version LE hérite de série d’une sellerie en microsuède et en cuir synthétique ainsi que d’un siège conducteur à réglages électriques.

Le modèle peut également être équipé d’une finition extérieure Black Diamond et d’un toit Sterling Silver en deux tons, en remplacement de l’ancienne combinaison Black Diamond/Bronze.

Elle ne sera pas livrable au départ avec les autres modèles, mais l’édition l’Outlander Noir rejoindra la gamme 2024 plus tard. Basée sur la version GT, elle profite d’améliorations esthétiques conçues pour rendre le VUS plus « élégant, haut de gamme et raffiné », selon Mitsubishi. La compagnie ajoute que des détails supplémentaires concernant le prix de l’Outlander Noir 2024 seront annoncés en début de 2024.

Les autres améliorations apportées à l’Outlander Noir comprennent des jantes et des écrous noirs, une calandre, des rétroviseurs et d’autres éléments intérieurs et extérieurs noirs, un lettrage noir sur le capot, ainsi qu’un capot noir.

Mitsubishi Outlander PHEV 2024 Photo : D.Boshouwers

Mitsubishi Outlander PHEV 2024

Le modèle de nouvelle génération a été présenté l’an dernier. Les changements de cette année se limitent aux versions LE et SEL, qui profite désormais de série sur le chargeur sans fil pour téléphone intelligent et le hayon électrique mains libres à hauteur réglable.

Le prix de départ est de 48 198 $ pour le modèle ES de base. Ensuite, on trouve les propositions LE, SEL, GT et GT Premium, dont le PDSF s’élève à 58 198 $.

- Outlander PHEV ES 2024 - 48 198 $ - Fiche technique

- Outlander PHEV LE 2024 - 52 398 $ - Fiche technique

- Outlander PHEV SEL 2024 - 55 198 $ - Fiche technique

- Outlander PHEV GT 2024 - 57 498 $ - Fiche technique

- Outlander PHEV GT Premium 2024 - 58 198 $

Là encore, l’Outlander PHEV Noir est attendu plus tard, en l’occurrence au printemps de 2024.