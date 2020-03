L’année 2020 marque une décennie de voitures électriques grand public sur nos routes et, à voir qu’est-ce qui arrive sur le marché au cours des douze prochains mois, on peut même affirmer que l’année en cours est particulièrement importante pour le virage électrique qu’entend prendre l’industrie au cours des dix prochaines années.

Évidemment, l’offre hybride et hybride rechargeable est encore d’actualité, mais ce qui retient surtout l’attention pour 2020, c’est le pur électrique!

On remet donc ça pour une quatrième année de suite, le Guide de la voiture électrique et hybride qui a été publié pour la première fois dans ces pages en 2017 et même si la plupart des modèles sont encore en place, certains d’entre eux disparaissent, tandis que d’autres se pointent à l’horizon.

Évidemment, la commercialisation de ces véhicules plus verts pour l’environnement va aussi de pair avec les rabais gouvernementaux, le Canada qui a désormais son programme fédéral depuis mai 2019, tandis que la Colombie-Britannique et le Québec proposent encore des remises à l’achat ou à la location des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Place aux modèles 2020 qui consomment passablement moins de carburant (ou même pas du tout) pour sauver, à leur manière, la planète.

LES HYBRIDES

Acura

Photo : V.Aubé Acura NSX

C’est du pareil au même du côté d’Acura, l’aile luxueuse de Honda qui prolonge évidemment le mandat de sa NSX qui fait appel à une mécanique V6 biturbo de 3,5-litres, le 6-cylindres qui travaille de concert avec pas moins de trois moteurs électriques pour une puissance totale de 573 chevaux.

La grande berline RLX est quant à elle exclusivement disponible avec un groupe motopropulseur hybride, les chiffres de ventes limités qui expliquent cette décision. Quant au gros MDX, il poursuit lui aussi sa route avec une option Sport Hybrid, empruntée aux deux autres utilitaires de la marque. Dans ce cas-ci, le constructeur va toutefois devoir réviser sa stratégie, le MDX qui est essentiel au succès de la marque.

Photo : D.Boshouwers Acura MDX 2020