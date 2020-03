L’année 2020 marque une décennie de voitures électriques grand public sur nos routes et, à voir qu’est-ce qui arrive sur le marché au cours des douze prochains mois, on peut même affirmer que l’année en cours est particulièrement importante pour le virage électrique qu’entend prendre l’industrie au cours des dix prochaines années.

Évidemment, l’offre hybride et hybride rechargeable est encore d’actualité, mais ce qui retient surtout l’attention pour 2020, c’est le pur électrique!

On remet donc ça pour une quatrième année de suite, le Guide de la voiture électrique et hybride qui a été publié pour la première fois dans ces pages en 2017 et même si la plupart des modèles sont encore en place, certains d’entre eux disparaissent, tandis que d’autres se pointent à l’horizon.

Évidemment, la commercialisation de ces véhicules plus verts pour l’environnement va aussi de pair avec les rabais gouvernementaux, le Canada qui a désormais son programme fédéral depuis mai 2019, tandis que la Colombie-Britannique et le Québec proposent encore des remises à l’achat ou à la location des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Place aux modèles 2020 qui consomment passablement moins de carburant (ou même pas du tout) pour sauver, à leur manière, la planète.

LES HYBRIDES RECHARGEABLES

BMW

Photo : BMW BMW 330e 2020

Le constructeur allemand est certainement l’un des joueurs importants du côté de l’électrification. Déjà, on sait qu’une berline cinq portes, baptisée i4, est en préparation avec une motorisation purement électrique, tandis que l’utilitaire iX3 fait également partie de la solution, notamment.

Mais pour faire patienter le public « électrique », BMW offre pour le moment les berlines 530e xDrive et 740 Le xDrive, tandis qu’une livrée hybride rechargeable de la Série 3, baptisée 330e, sera bientôt ajoutée au catalogue des options canadiennes.

Notez que les trois font appel à une motorisation 4-cylindres turbo jumelée à un moteur électrique. Il est également possible de commander un X3 xDrive30e, ce dernier qui est également disponible avec le même groupe motopropulseur. Ah oui, n’oublions pas l’exotique i8 disponible avec ou sans toit amovible.