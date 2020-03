Hershey 2019 : les plus beaux pick-up

Auto123 revisite la plus récente édition du rassemblement annuel de Hershey, le plus grand évènement sur la côte est américaine dédié aux voitures anciennes... et certaines qui sont nouvellement anciennes! La semaine prochaine, un regard sur les meilleures voitures rares de Hershey.

Amateurs de camionnettes, la galerie qui suit est pour vous. Au dernier rassemblement de Hershey, il nous a été possible, une fois de plus, d’apercevoir quantité de magnifiques pick-up appartenant à des époques différentes. En voici quelques-uns qui étaient offerts à ceux qui avaient les moyens de se gâter.

Studebaker 2R5 1951

Photo : D.Rufiange Studebaker 2R5 1951

Ce véhicule est littéralement le premier que nous avons photographié en arrivant sur place, le premier d’environ 2000. Disons que ça commence bien la journée, car on parle d’un modèle plutôt rare.

Il est difficile de savoir combien de versions 2R5 ont été fabriquées entre 1949 et 1953, une question de classification complexe à l’époque, mais leur nombre est estimé à environ 110 000. Un moteur 6-cylindres de 169,6 pouces cubes et 85 chevaux repose sous le capot.

Cette édition sortait directement du musée de Hershey pour être proposée.

Prix demandé : 24 500 $.

Chevrolet C10 1967

Photo : D.Rufiange Chevrolet C10 1967

On a ici droit à un modèle qui a été entièrement restauré, tant du côté de la carrosserie que de la mécanique. Sachant ce que cela implique comme coût, l’offre est intéressante. En prime, c’est un V8 de 283 pouces cubes qui loge entre les roues avant.

En 1967, Chevrolet fabriquait ces modèles à la tonne. À preuve, 165 973 exemplaires identiques à celui-là, avec la longue boîte, ont été vendus cette année-là.

Cette camionnette se vendait 2408 $ il y a 53 ans.

Prix demandé : 18 950 $.