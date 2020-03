Hershey 2019 : voitures à vendre à 10 000 $ et moins

Auto123 revisite la plus récente édition du rassemblement annuel de Hershey, le plus grand évènement sur la côte est américaine dédié aux voitures anciennes... et certaines qui sont nouvellement anciennes! La semaine prochaine, un regard sur les camionnettes de Hershey.

Avec plus de 1000 voitures anciennes à vendre sur les terrains où se déroule le rassemblement annuel de Hershey, on est certain de trouver des pièces intéressantes. En voici 10 dont la facture était inférieure à 10 000 $, en dollars américains, à l’évènement 2019 en Pennsylvanie.

Voir aussi: Les plus veoitures de l'encan RM Sothbeys de Hershey

Acura Integra 1986

Tranquillement, on commence à voir apparaître beaucoup de voitures des années 80 et 90 dans les rassemblements de véhicules anciens. Plusieurs sont toujours aux mains des propriétaires originaux, ce qui représente souvent des opportunités d’achats incroyables. Cette Acura Integra a changé de main au fil des années, mais le type qui l’offrait à Hershey la possédait depuis 25 ans, ce qui explique son état incroyable. Un prix raisonnable, également, pour une pièce aussi rare.

Prix demandé : 5900 $

Volkswagen Beetle

Des Volkswagen Beetle, c’est plutôt facile à trouver. Avec plus de 21 millions d’exemplaires produits, on en retrouve partout. Si un modèle vous intéresse, ce qui compte, c’est l’état de restauration/conservation, et le rapport qualité/prix. Ici, si vous aimez la période hippie, la version proposée était intéressante.

Prix demandé : 9500 $