L’hiver s’est définitivement installé dans les différentes régions du Canada et certains d’entre vous sont peut-être toujours à la recherche d’un véhicule pour l’affronter avec toute la confiance du monde.

Et bien, un résident de l’Idaho a décidé qu’il ne resterait plus jamais embourbé dans la neige. Ce dernier s’est en fait construit une machine capable d’affronter les pires blizzards que mère nature peut décider de nous envoyer.

Le modèle qu’il a choisi pour ce faire est un corbillard de marque Cadillac, préparé par la compagnie Superior. Cependant, c’est à peu près tout ce qui a été conservé de la voiture d’époque. Pour donner vie à ce monstre de la conduite hors route, des pièces provenant de différents types de véhicules, dont quelques autobus et des tracteurs de ferme, ont été requises.

Pour animer ce Frankenstein métallique, un imposant moteur Detroit Diesel V6 de la série 53 a été installé à l’arrière, là où des cadavres avaient l’habitude de prendre place.

Le résultat est une machine qui fait plus de 10 pieds en hauteur et qui affiche 20 000 livres sur la balance. La taille des pneus fait 60 pouces. Baptisé Mortis, le 6X4 est devenu l’attraction du village et aux dires de l’épouse de son créateur, Jimmy Driver (un nom prédestiné), le projet a été rassembleur pour la famille.

En raison de sa taille gigantesque, Mortis ne peut pas circuler à plus de 20 km/h. En revanche, il peut vous faire épargner du temps en s’inventant des raccourcis.

Jimmy Driver a investi environ 15 000 $ pour donner naissance à Mortis et il estime que sa création vaut aujourd’hui… 500 $.

Original, mettons !