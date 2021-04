Honda a dévoilé aujourd’hui la berline Civic de 11e génération, l’évolution sage d’une voiture qui a marqué l’histoire de l’automobile. Depuis son introduction chez nous, en 1973, les Canadiens en ont acheté plus de 2,2 millions. Au fil des ans, ce modèle s’est hissé au premier rang du palmarès des ventes d’automobiles, un statut que Honda Canada savoure jalousement depuis maintenant 23 ans !

La carrosserie redessinée a un capot et des ailes avant abaissés, un pare-brise reculé de 50 mm, une ceinture de caisse basse et un vitrage généreux.

Pour 2022, le constructeur annonce une suspension et une direction améliorées, mais aussi le châssis monocoque le plus rigide de l’histoire de cette voiture. Par rapport à la Civic antérieure, sa résistance à la torsion et à la flexion augmente de 8 et 13 % respectivement. Ces gains se traduiront sans doute par des bruits et des vibrations parasites à peine perceptibles.

Au chapitre de la sécurité, cette voiture mise sur de nouveaux coussins gonflables à l’avant conçus pour réduire les traumatismes cérébraux et cervicaux plus efficacement. On retrouve aussi pour la première fois des coussins gonflables latéraux à l’arrière.

Photo : Honda Honda Civic 2022, trois quarts arrière

Comme pour la Civic 2021, le modèle 2022 est proposé avec un choix de deux moteurs à quatre cylindres. Les versions LX, EX et Sport reprennent le moteur de 2,0 L utilisé jusqu’ici. Ses cotes sont inchangées, soit 158 chevaux et 138 livres-pied de couple, mais des améliorations qui lui ont été apportées réduisent sa consommation moyenne de 3 à 4 %, selon la version.

La version haut de gamme, la Civic Touring, dispose pour sa part d’un moteur turbo de 1,5 L amélioré, dont les cotes passent à 180 chevaux et 177 livres-pied de couple. Ce sont 6 chevaux et 15 livres-pied de plus qu’en 2021. Ce moteur suralimenté, qui se contente toujours de carburant ordinaire, affiche également une consommation moyenne de 3 % inférieure.

Dans les deux cas, la puissance parvient aux roues avant par le biais d’une boîte de vitesses automatique à variation continue bénéficiant d’une programmation « Step-Shift », qui réduit les montées en régime irritantes.

Photo : Honda Honda Civic 2022, intérieur

Les automobilistes canadiens seront heureux d’avoir, pour la première fois dans une Civic, un volant chauffant. Par ailleurs, le système d’infodivertissement des versions LX, EX et Sport, qui incorpore les systèmes CarPlay d’Apple et d’Android Auto, a de nouveau un écran tactile de 7 pouces. Par contre, la version Touring a maintenant droit à un écran de 9 pouces avec des systèmes CarPlay et Android Auto sans fil.

Soulignons, au passage, l’excellente initiative des concepteurs de cette Civic, qui ont prévu un repose-doigts de 0,8 pouce au bas des écrans tactiles. En stabilisant la main du conducteur, il devrait faciliter l’utilisation de l’écran, un appareil de conception peu intuitive qui détourne trop souvent l’attention du conducteur.

Photo : Honda Honda Civic 2022, tableau de bord

Par ailleurs, la dotation de la Touring s’enrichit également d’un nouvel écran numérique à affichage à cristaux liquides derrière le volant et d’une chaîne audio Bose Premium Sound à 12 haut-parleurs, deux premières pour la Civic. À cela s’ajoutent un système de recharge sans fil compatible Qi, de même qu’un dispositif de sécurité et d’aide à la conduite Honda Sensing amélioré. Désormais doté uniquement d’une caméra, ce dispositif procure deux nouvelles fonctions : une assistance en cas de congestion routière et un contrôle du freinage à basse vitesse.

Le nuancier comporte huit teintes dont trois nouvelles : le gris météorite métallisé et le gris sonique nacré, de même que le bleu brume matinale métallisé, une exclusivité de la Civic.

Cette berline sera en vente durant l’été. La nouvelle Civic Hatchback suivra quelques mois plus tard.

