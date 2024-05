Honda dévoile sa Civic hybride 2025

On savait que Honda préparait le retour d’une variante hybride au sein de la famille Civic. Le tout se produit pour l’année 2025, alors que le modèle subit un rafraîchissement de mi-parcours. La génération actuelle a été introduite pour l’année 2022. Le modèle profite donc de retouches esthétiques et de mises à niveau sur le plan technologique.

Motorisation de la Honda Civic hybride 2025

Mécaniquement, on sera en terrain connu avec le 4-cylindres de 2,0 litres qui sert l’Accord, ainsi que le CR-V. Deux moteurs électriques viennent l’assister. Sous le capot de la Civic, il va proposer une puissance de 200 chevaux, ainsi qu’un couple de 232 livres-pieds, ce qui va rendre cette variante plus puissante que les modèles réguliers.

Les chiffres concernant la consommation n’ont pas été dévoilés, mais on peut deviner une cote très intéressante, considérant qu’avec l’Accord, on s’en tire avec 5,0 litres en ville, 5,7 litres sur l’autoroute, pour un combiné de 5,3 litres aux 100 km. On peut donc penser à une moyenne autour de 5,0 litres, peut-être moins.

Le groupe motopropulseur hybride sera livrable avec la berline, mais aussi avec les versions à hayon. Et bonne nouvelle, Honda confirme que l’espace sera le même pour le chargement et pour les passagers. Le moteur 4-cylindres turbo de 1,5 litre sera retiré de la gamme, ce qui signifie le retrait de l’option d’une boîte de vitesses manuelle.

Honda Civic Hatchback Sport Touring hybride 2025 | Photo : Honda

Il faudra voir pour le Canada, mais pour le moment, la mécanique hybride sera livrable avec les niveaux de finition Sport et Sport Touring. Honda précise que ces modèles seront dotés de ressorts et d’amortisseurs uniques, ainsi que de pneus spécialement conçus.

Notez que Honda conserve au catalogue le 4-cylindres de 2,0 litres avec les versions d’entrée de gamme.

Honda Civic Sport Touring hybride 2025, de profil | Photo : Honda

Design de la Honda Civic hybride 2025

Esthétiquement, Honda a revu le bouclier et la calandre. Les feux sont plus sombres et avec les variantes hybrides, on va retrouver un diffuseur avant et des accents assortis à la couleur de la carrosserie autour des phares. De nouvelles couleurs et jantes seront aussi au menu, mais une fois de plus, attendons la dotation canadienne avant de tout confirmer.

Honda Civic Hatchback Sport Touring hybride 2025, intérieur | Photo : Honda

L'intérieur

À bord, la présentation est la même, mais Honda va proposer un système multimédia profitant de l’intégration des services de Google, comme pour la navigation avec Google Maps, par exemple. Seule la version Sport Touring hybride en profiterait, mais nous verrons bien pour le Canada.

Les prix seront dévoilés au moment où le modèle va se pointer en concession, ce qui devrait se faire le mois prochain ou le suivant. La compagnie estime que 40 % des ventes de la Civic 2025 seront attribuables à cette nouvelle suggestion hybride.

Moteur hybride de la Honda Civic hybride 2025 | Photo : Honda