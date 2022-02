Le soleil brille sur Honda Canada cette semaine, décidément. Les voitures du constructeur ont visiblement fait forte impression sur les membres de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC). Après avoir nommé hier la Civic lauréate de son prix de la meilleure petite voiture pour 2022, l'association a poursuivi aujourd'hui en décernant son prix de la meilleure grande voiture à la berline intermédiaire Accord.

Les deux annonces ont été faites en ligne, les salons de l'automobile qui servent normalement de plateforme pour annoncer les prix annuels de l'AJAC ayant été annulés en raison de l'arrivée du variant Omicron à la fin de 2021.

Les prix sont décernés en fonction des votes recueillis auprès des journalistes automobiles canadiens de partout au pays qui sont membres de l'AJAC. Il y a 13 catégories en tout, et les finalistes de cette année dans chacune de ces catégories ont été annoncés à la fin du mois de janvier.

Les personnes douées en mathématiques en déduiront que l'annonce des deux premiers gagnants des catégories laisse 11 autres catégories à annoncer. Cela signifie une nouvelle annonce de l'AJAC par jour, jusqu'à ce que tous les gagnants soient connus. Après cela, l'association nommera ses deux grands gagnants, pour la meilleure voiture et le meilleur véhicule utilitaire (englobant les VUS, les camions et les minifourgonnettes) de l'année, plus tard ce mois-ci.

La séquence gagnante de Honda prendra fin demain, par contre, car elle n'a pas de candidat dans les catégories restantes.

