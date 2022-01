L'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC) a divulgué sa liste initiale de finalistes de catégorie en vue de la remise de ses prix de la Voiture et de l’Utilitaire de l'année 2022 au Canada. Le processus se déroulera en deux étapes, alors que les gagnants des catégories seront annoncés en février, suivi des gagnants du prix de la Voiture et de l'Utilitaire (comprenant les VUS, les camions et les minifourgonnettes) de l'année.

Pour cette édition, 38 modèles ont été sélectionnés dans 13 catégories de véhicules. Cela fait trois par catégorie, une catégorie n'ayant que deux finalistes. Nous observons également une grande variété de marques, la richesse étant répartie de manière assez égale. À l'exception d'un cas, celui des modèles tout électriques, qui sont confinés dans une seule catégorie et ne se retrouvent dans aucune autre. Autre fait notable, il y a une catégorie pour les camionnettes compactes, mais pas pour les modèles pleine grandeur. Désolé, F-150, Silverado et Ram 1500...

Quoi qu'il en soit, parmi les nouveaux venus sur la liste des finalistes de cette année, on retrouve le pickup urbain Hyundai Santa Cruz, le nouveau Ford Bronco, le Grand Wagoneer de Jeep et la Toyota Corolla Cross.

Les finalistes et, éventuellement, les gagnants des prix de la Voiture canadienne de l'année sont choisis par des journalistes automobiles canadiens de partout au pays.

Voici les finalistes des différentes catégories :

Meilleure voiture compacte

Honda Civic - Notre essai

Mazda3 - Notre essai

Nissan Sentra - Notre essai

Photo : D.Rufiange Honda Civic

Meilleure voiture grand format

Honda Accord - Notre essai

Kia K5 - Notre essai

Toyota Camry - Notre essai

Photo : D.Boshouwers Kia K5

Meilleure voiture de luxe compacte

BMW Série 3 / Série 4 - Notre essai

Genesis G70 - Notre essai

Lexus IS - Notre essai

Photo : D.Boshouwers Genesis G70

Meilleure voiture de performance

Mazda MX-5 - Notre essai à long terme

Toyota 86

Toyota Supra - Notre essai

Meilleur utilitaire compact

Hyundai Kona

Mazda CX-30 - Notre essai

Toyota Corolla Cross - Notre essai

Photo : B.Charette Toyota Corolla Cross

Meilleur utilitaire intermédiaire

Hyundai Santa Fe - Notre essai

Hyundai Tucson - Notre essai

Mitsubishi Outlander - Notre essai

Photo : D.Boshouwers Hyundai Santa Fe

Meilleur utilitaire grand format

Kia Sorento - Notre essai

Nissan Pathfinder - Notre essai

Toyota Highlander - Notre essai

Photo : D.Heyman Nissan Pathfinder

Meilleur utilitaire intermédiaire de luxe

Genesis GV70 - Notre essai

Jaguar F-Pace - Notre essai

Lexus NX - Notre essai

Photo : D.Boshouwers Genesis GV70

Meilleur utilitaire grand format de luxe

Cadillac Escalade - Notre essai

Genesis GV80 - Notre essai

Jeep Grand Wagoneer - Notre essai

Photo : Jeep Jeep Grand Wagoneer

Meilleur véhicule tout terrain

Ford Bronco - Notre essai

Jeep Wrangler - Notre essai

Photo : Ford Ford Bronco Raptor

Meilleure minifourgonnette

Chrysler Pacifica - Notre essai

Kia Carnival - Notre essai

Toyota Sienna - Notre essai

À voir aussi : Comparaison : Toyota Sienna 2021 vs Chrysler Pacifica hybride 2021

Photo : D.Boshouwers Kia Carnival

Meilleure camionette compacte

Hyundai Santa Cruz - Notre essai

Nissan Frontier - Notre essai

Toyota Tacoma

Photo : V.Aubé Nissan Frontier

Meilleur véhicule électrique

Ford Mustang Mach-E - Notre essai

Hyundai Kona Electric

Kia Niro EV - Notre essai à long terme