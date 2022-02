L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) a annoncé ses finalistes pour les prix de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire canadien de l'année pour 2022.

Les trois finalistes de chaque catégorie ont été choisis parmi les 13 gagnants des catégories annoncées par l'AJAC au cours des deux dernières semaines. Bien entendu, le fait de ne choisir que trois modèles de voitures et trois modèles de VUS parmi toutes les catégories et tous les niveaux de prix signifie que l'on se retrouve avec de drôles d'alliances, et le trio de finalistes pour le prix de la Voiture canadienne de l'année en est un exemple particulièrement éloquent. Les voici :

- Honda Civic

- Genesis G70

- Mazda MX-5

Les finalistes pour le prix du Véhicule utilitaire canadien de l'année sont un peu moins hétéroclites :

- Genesis GV70

- Hyundai Tucson

- Toyota Corolla Cross

Faut-il préciser qu'un seul constructeur a réussi à placer plus d'un modèle parmi les six finalistes ? Il s'agit en effet de la marque la plus jeune et la moins connue des constructeurs en lice : Genesis. La marque de luxe créée par le géant coréen de l'automobile Hyundai continue d'accumuler les nominations et les récompenses de manière disproportionnée par rapport au nombre d'acheteurs qui se jettent sur ses modèles.

Cela signifie également que le groupe Hyundai représente la moitié des véhicules en nomination en 2022. Avec le lancement de la camionnette Santa Cruz, et l’arrivée en scène du véhicule multisegment électrique Ioniq 5 qui a reçu des critiques généralement enthousiastes et avec d'autres VÉ en préparation, Hyundai voit ses efforts de la dernière décennie porter fruit, c'est le moins qu'on puisse dire.

La remise des prix de l'AJAC a normalement lieu lors de la cérémonie d'ouverture du Canadian International AutoShow (CIAS) à Toronto, qui a été annulée cette année en raison des mesures de santé publique dictées par la pandémie.

C'est pourquoi, cette année, la remise des prix sera diffusée en direct sur REV TV Canada pour la première fois. L'émission de 30 minutes, prévue le 28 février à 20 h (heure de l'Est), comprendra un récapitulatif des gagnants des catégories, suivie de l'annonce des gagnants de la voiture canadienne de l'année et du véhicule utilitaire canadien de l'année 2022.