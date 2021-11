La version révisée 2022 de la Honda Civic Si arrivera chez les concessionnaires canadiens plus tard cette année, et elle sera accompagnée d’un PDSF de 33 150 $, a annoncé hier Honda Canada.

La nouvelle édition est dotée d'un design révisé et offre, selon Honda, « des performances dynamiques améliorées et un caractère de conduite encore plus engageant ». À noter que le modèle est construit ici même au Canada, à l'usine Honda d'Alliston, en Ontario.

Il n'y a qu'une seule version de la Civic Si axée sur la performance, donc la liste de prix est très simple. Il y a le prix de départ de 33 150 $, auquel les acheteurs devront ajouter 1 700 $ en frais de transport et de préparation. Et c'est tout, à l'exception bien sûr des options que les acheteurs voudront ajouter.

Honda a également publié les chiffres de consommation de carburant de la 2022 Si. La voiture consommera, officiellement, 8,7 litres / 100 km en ville, 6,4 litres / 100 km sur l'autoroute et 7,7 litres / 100 km en combiné. Plutôt difficile de se plaindre de ces chiffres...

Photo : Honda Honda Civic Si 2022, profil

Comme annoncé précédemment, la Civic Si 2022 est de nouveau équipée d'une boîte de vitesses manuelle de série, bien qu'elle ait été remaniée pour offrir une meilleure sensation de changement de vitesse et des passages plus courts de 10 %. Il n'y a toujours pas de transmission automatique au menu. La boîte de vitesses gère la puissance du moteur turbo 4-cylindres de 1,5-litre avec une puissance de 200 chevaux et un couple maximal de 192 lb-pi, disponible à un régime plus bas qu'auparavant.

En outre, la suspension a été réajustée avec des ressorts plus rigides, des amortisseurs plus fermes, des bagues stratégiquement plus rigides et des barres antiroulis plus épaisses, et le système de direction a été mis à jour pour améliorer la sensation de direction.

Photo : Honda Honda Civic Si 2022, avant

Visuellement, le grand changement pour 2022 est un nouveau design de pare-chocs avant supérieur plus agressif et un pare-chocs arrière remodelé pour révéler deux grandes sorties d'échappement ovales. À l'arrière également, un aileron noir brillant se trouve sur le couvercle du coffre. La prochaine Civic Si présente également des garnitures extérieures noires brillantes sur les rétroviseurs et le contour des vitres. Une couleur de peinture orange flamboyant nacré exclusive à la Si est disponible, et des jantes en alliage de 18 pouces à 10 rayons finies en noir mat spécifique à la Si sont de série.

À l'intérieur, les nouveaux sièges sport, une exclusivité de la Si, sont dotés d'appuie-tête intégrés et de supports latéraux plus proéminents pour les épaules et les cuisses. L'écran d'instrumentation numérique de 10 pouces est également nouveau.

Photo : Honda Honda Civic Si 2022, intérieur

Photo : Honda Honda Civic Si 2022, sièges