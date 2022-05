Voilà plus d’un an que la nouvelle génération de la Honda Civic a été présentée. L’été dernier, nous faisions l’essai du modèle. Comme ça s’était produit avec la cuvée précédente, la compagnie y va de dévoilements successifs des différentes variantes.

Ainsi, on avait eu droit à la version régulière, à la variante Si, puis à livrée Type R. La recette est la même pour la nouvelle génération et le 1er juillet prochain, on va boucler la boucle, puisque c’est la nouvelle Type R qui sera dévoilée.

Le 1er juillet prochain, donc, dans le cadre d’une étape du circuit IndyCar en Ohio, la voiture va faire sa première apparition publique. On raconte qu’elle va porter son habit de camouflage, mais ça va quand même donner une bonne idée et on pourra au moins la voir et l’entendre. La voiture va même servir de véhicule de tête pour l’épreuve principale qui sera courue le dimanche 3 juillet.

On va officiellement parler d’un concept, mais on connaît la chanson chez ce constructeur ; le véhicule sera pratiquement identique à la version de série qui va suivre quelques mois plus tard. En fait, la Type R est attendue avant la fin de l’année comme modèle 2023.

Photo : Honda La Honda Civic Type R 2023, sur la piste de Suzuka, au Japon

Les amateurs attendent beaucoup des performances de la nouvelle Type R. Le modèle à l’essai a récemment parcouru le circuit international de Suzuka au Japon en un temps record dans la catégorie des voitures à traction.

Bien sûr, la Type R va nous servir ce qu’on attend d’elle ; un aileron arrière massif, une boîte manuelle à six rapports, ainsi qu’un 4-cylindres turbo fort probant. Est-ce qu’on aura droit à plus de puissance que les 306 chevaux de la mouture actuelle ? Si l’on se fie à ce que la compagnie a fait avec les autres versions de la Civic, non, mais nous aurons peut-être droit à une surprise.

Ce qu’on anticipe, toutefois, c’est une voiture encore plus plantée sur la route, simplement en raison du nouveau châssis, plus rigide et plus solide. La Type R actuelle se débrouille déjà très bien. Ça promet, donc.

La production de la Civic Type R sera assurée aux États-Unis pour la première fois. Elle sera assemblée à la même usine de Greensburg, en Indiana, où les versions régulières et à hayon prennent vie.

