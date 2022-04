Photo : Auto123 Honda Civic Si 2022, profil

Auto123 met à l’essai la Honda Civic Si 2022.

Honda vient de lancer la nouvelle version de sa Civic Si, variante sportive renouvelée qui précède de quelques mois l’arrivée de l’explosive Type R.

Cela fait maintenant 38 ans que la marque japonaise propose la Civic Si à travers la planète tout en la positionnant dans un créneau de sportive abordable. Si les précédentes générations ont réussi à faire perdurer le mythe, est-ce que cette mouture 2022 va poursuivre dans la même voie ?

Sur papier, la nouvelle Si paraît diminuée, car elle coûte plus cher et offre moins de puissance. Mais là, ce sont uniquement des chiffres. Regardons en détail ce qu’elle apporte.

Sous le capot

La Honda Civic Si 2022 est propulsée par le même 4-cylindres turbocompressé de 1,5-litre que la génération précédente, développant 200 chevaux et 192 lb-pi de couple. Alors qu’on parle d’une diminution de cinq chevaux par rapport à la version précédente, ce qui est décevant en soit, la nouvelle Si offre en revanche un pic de couple plus bas de 300 tr/min soit à 1 800 tr/min au lieu de 2 100 tr/min pour l’ancienne génération. Le moteur atteint également son pic de puissance à 6 000 tr/min avant d’atteindre le limiteur à 6 600. Cela rend le Si à la fois plus facile à conduire à la limite et plus facile à conduire à bas régime en ville.

La puissance va toujours aux roues avant, alors que la boîte manuelle empruntée à la Type R fait des merveilles et augmente l’agrément de conduite grâce à des changements de vitesses plus rapides et plus précis. Bonne nouvelle, l'expérience de conduite est inexprimable.

Le Si bénéficie également du système de correspondance de régime de la Type R précédente, qui fonctionne bien pour adoucir les changements, mais peut être désactivé pour ceux qui souhaitent une expérience de conduite moins assistée. (À noter, trouver le « commutateur marche/arrêt » peut nécessiter des allers-retours répétés dans le manuel du propriétaire.)

Bien que la Si offre l'une des meilleures transmissions manuelles de son segment, l’offre ne comprend qu’une seule option de transmission. Ses concurrentes telles que la Volkswagen Jetta GLI, la Kia Forte GT et la Hyundai Elantra N-Line proposent tous une alternative à double embrayage.

Les nouveaux amortisseurs de cette Si participent également au confort général sportif de cette version. Ils sont fermes et même inconfortables sur une surface dégradée, mais offre une très grande stabilité, lorsque poussée sur route et dans des conditions appropriées.

Le moteur de la nouvelle Civic Si est peut-être familier, mais il est tout de même lié à un tout nouveau système d'échappement, qui modifie considérablement le son du moteur dans l'habitacle. Au lieu de bourdonner jusqu'à la ligne rouge, les quatre cylindres du Si chantent maintenant une mélodie douce et soyeuse que vous serez heureux d'entendre. Heureusement, le nouveau système se calme dans les bas régimes, vous donnant des niveaux de volume adéquats pour la conduite quotidienne. Ce système d’échappement est un pur bonheur auditif à consommer sans modération.

Donc, pour fermer le chapitre de la puissance inférieure à la précédente version, la somme de toutes les petites améliorations citées plus haut font en sorte que cette bombinette parait avoir bien plus que les 200 chevaux inscrits sur ses papiers d’identité.

Le rouge domine

Comme toutes les générations précédentes de la Civic Si, le rouge reste la couleur de base. Entrez à l'intérieur et vous trouverez des accents rouges sur le tableau de bord, les sièges avant, les panneaux de portières, le levier de vitesses, et plus encore. À eux seuls, ces éléments rouges fonctionnent bien, donnant un habitacle sportif, mais assez standard. Mais avec l’Orange flamboyant nacré de notre voiture d'essai (qui est une couleur exclusive à la Si), nous croyons que c’est un peu trop. Heureusement, à peu près toutes les autres couleurs disponibles pour la Si devraient mieux s’harmoniser.

Les sièges sont réglables manuellement, et si généralement ils sont confortables, nous avons trouvé qu’ils manquaient cruellement de support latéral. Un petit ajustement lombaire n’aurait pas été de trop non plus. Peut-être que notre liste de doléances trahit nos âges et qu’un jeune n’aurait certainement pas eu à reprocher quoi que ce soit à ces sièges. N’oublions pas cependant que la concurrence offre des sièges tout électriques et à multiples réglages.

Restons encore dans les sièges pour signaler un gros manquement selon nous. Pourquoi habiller les sièges avant d’un tissu noir/rouge d’aspect sportif et laisser la banquette arrière dans un triste tissu noir ? Il n’était pas plus simple d’habiller tous les sièges du même tissu ? Économie de bout de chandelle.

Le reste de l’habitacle est tout de même bien fini et propose des fonctionnalités standard notables telles qu'un système audio Bose à 12 haut-parleurs, un écran tactile de neuf pouces avec Apple CarPlay câblé et une connectivité Android Auto sans fil ainsi qu’un chargeur à induction. On retrouve la suite de sécurité Honda Sensing caractéristique. La concurrence en fait autant à ce niveau.

Une Civic Si pour jeunes de 40 ans

Dans l'ensemble, cette Honda est toujours une berline sportive abordable, juste un peu moins abordable qu'avant. Le modèle Si commence maintenant à 33 150 $ et il faut encore y rajouter les frais de transports et de livraison plus les taxes. La Hyundai Elantra N Line, elle, débute à 27 799$ alors que la Volkswagen Golf GTI a un prix de base de 31 495$ sans oublier que cette dernière offre 40 chevaux de plus.

En revanche, la Civic Si conserve toujours ce même ADN de voiture amusante, agréable à conduire, qui donne envie de la pousser toujours un peu plus dans les limites permises. Nous avons adoré notre semaine à son volant.

Malgré deux tempêtes de neige, cette Si équipée de pneus ContiWinterContact bravait tous les éléments sans rechigner. C’était impressionnant de la voir aller sur autoroute ou sur chemin très peu dégagé et voir à quel point elle restait stable. Malgré sa faible garde au sol, nous n’avons jamais craint de rester coincés ou même de perdre de la motricité. Il nous arrivait souvent de démarrer en deuxième et la voiture réagissait exactement comme on le voulait.

Nous avions conduit quelques semaines auparavant la Civic à hayon Sport Touring avec la boîte manuelle et honnêtement, les performances des deux voitures n’ont rien en commun. Autant avec la Sport à hayon, la boîte de vitesses associée au moteur était somme toute agréable à utiliser, autant avec la Si, on jubilait ou presque à chaque changement de rapport. Seulement 20 chevaux séparent ces deux modèles, mais c’est bien plus que cela.

Reste que cette Civic Si est une sportive de ville et on laissera la Type R aux mordus de piste ! Si vous cherchez une voiture amusante à boîte manuelle, ne passez pas à côté de la Si; essayez-là!

