Relative to several other big automakers, electrification is proceeding at a rather slow pace at Honda. While it has produced a few hybrid models, the Japanese manufacturer hasn't offered up anything fully electric to date. In Canada, consumers don't even get the hybrid version of the CR-V that's available in the United States.

And yet, the auto manufacturer was an early innovator in the domain with its first Insight a little over 20 years ago.

It appears that things are about to start moving a little faster at Honda. The company has confirmed that General Motors (GM) will help it develop its next two electric vehicles, which are are expected to hit North American dealerships by the 2024 model-year. Honda’s electric vehicles will use GM's Ultium battery technology and its modular platform, but the Japanese automaker will add its own touch to meet consumer expectations and prioritize its design approach.

GM’s Ultium batteries, announced early last month, use exclusive low-cobalt chemistry. Their cells are stackable either vertically or horizontally, which allows for optimizing energy storage for different types of vehicles.

The Ultium system will be used with GM’s modular electric-vehicle platform, enabling the company to produce a variety of products such as the Cruise Origin self-driving car and the Cadillac Lyriq electric SUV, as well as GM's future electric pickup trucks. The platform allows the configuration of different drivetrains, whether FWD, RWD or AWD.

Honda, cependant, apportera sa contribution technique à la plateforme avant qu’elle ne soit intégrée à ses véhicules. En outre, la conception intérieure et extérieure de ses véhicules électriques sera réalisée à l’interne, si bien qu’on ne retrouvera pas avec des clones de produits General Motors. Les deux nouveaux véhicules électriques seront toutefois construits dans les usines nord-américaines de GM.

L’annonce de partenariat est bonne pour les deux entreprises. Elle permet à GM d’amortir ses coûts de développement de batteries et de plateformes sur un plus grand nombre de véhicules et l’assemblage des produits Honda dans ses usines lui permettra de rationaliser sa production. Honda, quant à elle, pourra accélérer l’introduction de ses propres véhicules électriques. Des économies d’échelle seront réalisées des deux côtés.

Ce n’est pas la première fois que les deux constructeurs font équipe sur une technologie de pointe. Honda et GM ont déjà collaboré au développement de piles à combustible et les deux entreprises ont contribué de manière importante à la technologie de conduite autonome Cruise Origin. Et si l’on remonte un peu plus loin dans le temps, rappelons-nous que le Saturn Vue profitait d’une mécanique Honda.