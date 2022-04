Pour la première fois depuis 2015, le marché canadien aura droit à une variante hybride de la Honda Civic. Cela survient alors que Honda confirme qu’elle compte inclure des modèles hybrides à l'ensemble de sa gamme au cours des prochaines années, alors qu'elle s'engage sur la voie de l'électrification.

On se rappelle qu’en début de semaine, Honda avait confirmé un investissement massif de 40 milliards en dollars américains pour devenir une marque entièrement électrique (plus aucun véhicule à moteur à essence ne sera vendu d'ici 2040). Mais si les modèles entièrement électriques se trouvent au bout de cette voie vers l'électrification, la transition nécessitera une l’addition de plusieurs modèles hybrides.

« L'augmentation de la production de véhicules électriques hybrides est essentielle pour la réduction des gaz à effet de serre de Honda et l'atteinte de nos objectifs de ventes de 100% de véhicules zéro émission en Amérique du Nord d'ici 2040, ainsi que pour l'atteinte de la carboneutralité de nos activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. » - Jean Marc Leclerc, président et chef de la direction de Honda Canada

Photo : D.Heyman Écusson hybride sur la Honda Accord hybride

Et cela signifie de rendre disponibles des versions hybrides des modèles les plus populaires de la marque. Le premier modèle à venir cette année est le CR-V hybride, une configuration qui est disponible depuis un certain temps aux États-Unis, mais pas au nord de la frontière. Notre version reposera sur le nouveau CR-V révisé et, comme nous l'avons déjà signalé, la variante hybride sera assemblée dans les installations HCM de Honda à Alliston, en Ontario. Plus tard en 2022, Honda lancera l'Accord hybride 2023. Le constructeur affirme que pour ces deux modèles principaux, les hybrides devraient représenter 50 % des ventes.

Au début de l'année prochaine, nous devrions assister au retour de la Civic hybride sur le marché canadien. Pour l'instant, il n'y a aucun détail concernant les groupes motopropulseurs, l'offre de produits ou les prix de cette variante de la Civic. Ces détails devraient être annoncés à l'approche du lancement du modèle.