Honda a présenté un plan d'électrification ambitieux dans lequel il s'engage à lancer 30 nouveaux modèles entièrement électriques dans les prochaines années. La société a également fixé trois autres objectifs :

1) atteindre les deux millions de VÉ vendus annuellement d'ici 2030 ;

2) mettre fin aux ventes de véhicules à moteur à combustion dans le monde entier d'ici 2040 ;

3) et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

L'entreprise s'engage à investir l'équivalent de 40 milliards de dollars (américains) dans ce projet, qui sera consacré, selon Honda, aux « technologies d'électrification et de logiciels. »

Le constructeur automobile a souligné que pour atteindre son objectif, il suivra « une approche à facettes et multidimensionnelle, et non un simple remplacement des moteurs par des batteries », comme le rapporte Autocar.

L'entreprise investira également dans le développement de groupes motopropulseurs à hydrogène et de matériel d'échange de batteries pour faciliter l'élimination progressive des groupes motopropulseurs à essence au cours des dix prochaines années.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : Honda Prototype du Honda Prologue

Qu'en est-il de ces 30 nouveaux modèles ? Honda a donné quelques détails sur ce à quoi nous pouvons nous attendre, et l'un d'entre eux est que nous pourrions voir un successeur électrique à la supercar NSX, dont l'édition actuelle devrait quitter la gamme après cette année. Nous serons également assurés d'avoir une nouvelle berline de tourisme phare, et Honda laisse également entendre que nous devrions nous attendre à d'autres véhicules électriques sportifs parmi les modèles à venir.

Gardez à l'esprit que ces objectifs concernent les lancements sur son marché national, le Japon, et sur d'autres marchés mondiaux clés comme la Chine. Nous pouvons être sûrs que tous ces nouveaux VÉ n'arriveront pas en Amérique du Nord. À court terme, nous savons que la Prologue est prévue pour 2024, tout comme un équivalent haut de gamme d'Acura. En 2027, il est prévu de lancer plusieurs VÉplus abordables dont le prix sera en principe compétitif par rapport aux équivalents à moteur à essence. Toutes ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du partenariat élargi entre Honda et General Motors (GM), qui prévoit le co-développement de véhicules et de technologies électriques.

Honda prévoit également d'ouvrir une usine de véhicules électriques sur le sol nord-américain.

Actuellement, Honda utilise des batteries lithium-ion de différents fournisseurs, dont GM avec ses batteries Ultium pour le marché nord-américain. Le constructeur automobile indique qu'il investit l'équivalent de 343 millions de dollars dans la construction d'une ligne de production de démonstration qui devrait être opérationnelle au printemps 2024, et qu'il prévoit d'équiper ses VÉ de batteries à l'état solide dans la seconde moitié de cette décennie.

Parallèlement, Honda lancera sa nouvelle plateforme de VÉ « e:Architecture » intégrée par logiciel, qui comprendra sa technologie de conduite autonome Sensing de dernière génération.