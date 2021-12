Honda a partagé les détails concernant les changements apportés au VUS Passport pour 2022, ainsi que les prix de la gamme. Cette gamme comprend désormais une nouvelle livrée TrailSport plus robuste, ce qui n'est guère surprenant étant donné que tous les constructeurs automobiles, de Subaru à Toyota et presque tous les autres, se précipitent pour donner aux consommateurs ce qu'ils veulent : un VUS pratique capable de relever de plus grands défis la fin de semaine venue.

En fait, le Passport a été présenté dès le départ comme un complément plus robuste du Pilot ou du CR-V, et le nouveau design extérieur ne fait que repousser un peu plus loin les limites. Le nouveau TrailSport repousse encore un peu plus ces limites.

Selon Honda, le design extérieur plus audacieux du Passport envoie un message clair sur les capacités de ce modèle. Le VUS est redessiné à partir des piliers A vers l'avant, avec par exemple un capot sculpté et bombé. À l'arrière, un pare-chocs redessiné et plus agressif présente des découpes pour de plus grandes sorties d'échappement jumelles, ainsi qu'un ensemble de remorquage et un look qui s’agence au nouveau style de l'avant.

Honda Passport TrailSport 2022, intérieur

Mécaniquement, le modèle bénéficie de la même structure que précédemment : construction monocoque, suspensions avant et arrière indépendantes, moteur V6 3,5-litres de 280 chevaux de série, transmission automatique à 9 rapports et système à quatre roues motrices. La gestion intelligente de la traction à quatre modes du Passport permet aux conducteurs de personnaliser le système i-VTM4 pour différents terrains, notamment le sable, la neige, la boue et les routes pavées. La capacité de remorquage est de 2 268 kg. La cote de consommation du modèle est de 12,5 litres / 100 km en ville, 9,8 litres / 100 km sur route et 11,3 litres / 100 km combinée.

Avec un prix de départ de 45 570 $ pour le Passport Sport, le VUS à cinq passagers est équipé d’entrée du système à quatre roues motrices, d'un toit ouvrant électrique, d'un hayon électrique et de roues en alliage de 18 pouces. Ce modèle et toutes les autres versions sont équipés de la suite de systèmes de sécurité et d'aide à la conduite Honda Sensing, et tous sont désormais livrés de série avec un démarreur à distance, un système d'information sur les angles morts, des sièges avant et un volant chauffants, un siège conducteur à réglage électrique et une chaîne audio à écran de huit pouces avec intégration d'Apple CarPlay et d'Android Auto.

TrailSport

Le nouveau TrailSport s'insère dans la gamme juste au-dessus du Sport, avec un PDSF de 49 270 $. Il ajoute la transmission intégrale i-VTM4 à vecteur de couple de série, des pneus au design robuste, des touches de style uniques et des rails de toit. L'ensemble comprend également une augmentation de 10 mm de la largeur de la voie pour améliorer la position et la stabilité. Les jantes usinées de 18 pouces sont équipées de pneus au design unique, avec une bande de roulement sur les flancs pour un look plus robuste.

Photo : Honda Honda Passport TrailSport 2022, avant

Le TrailSport se distingue également par un traitement unique de la calandre et des pare-chocs avant et arrière plus agressifs qui comprennent des plaques de protection peintes en argent, sans oublier l’écusson TrailSport orange sur la calandre et le hayon.

L'intérieur du TrailSport reçoit également un traitement spécial. Les acheteurs obtiennent des surpiqûres contrastantes orange sur le volant, les panneaux de porte et les sièges, un éclairage intérieur ambré et le logo TrailSport brodé sur les appuie-têtes des sièges avant et moulé dans les tapis de sol en caoutchouc livrables.

En haut de la gamme se trouve la seule autre variante du Passport, le Touring. Proposée au prix de 52 170 $, cette édition ajoute des jantes uniques en alliage de 20 pouces, un hayon électrique mains libres, des sièges avant chauffants et refroidissants, des sièges arrière chauffants et un système de navigation intégré.

Le Honda Passport 2022 arrivera chez les concessionnaires Honda canadiens au début de 2022.

Voici les prix pour le Passport 2022 (non incluant les frais de transport de 1 870 $):