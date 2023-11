Les détails concernant le Honda Ridgeline 2024 et sa nouvelle version TrailSport ont été annoncés par la compagnie, bien que les informations à propos des prix demeurent à venir.

Après le Pilot et le Passport, c’est au tour du Ridgeline de proposer un modèle axé sur l’aventure et la conduite tout-terrain pour l’année 2024. Le Ridgeline TrailSport profite de légères modifications qui améliorent son aspect robuste et ses capacités tout-terrain.

Le tout nouveau Honda Ridgeline 2024 Photo : Honda

Honda Ridgeline 2024 : quoi de neuf ?

À part l’arrivée du Ridgeline TrailSport pour 2024, chaque niveau de finition du Ridgeline bénéficie de mises à jour. Devant le conducteur, on retrouve désormais de série un nouvel écran d’instrumentations à affichage numérique de sept pouces, comprenant un tachymètre entièrement numérique à gauche et un indicateur de vitesse traditionnel à droite. Plus loin vers la droite, un écran central de neuf pouces avec un processeur plus rapide est désormais présent.

Cet écran abrite le système multimédia du Ridgeline, que Honda indique avoir simplifié avec de nouveaux graphismes et moins de menus. La connectivité sans fil pour les applications Apple CarPlay et Android Auto est désormais incluse de série. On retrouve également un accoudoir central plus grand au-dessus d’un bac de rangement élargi, et une plate-forme de chargement sans fil Qi pour les téléphones intelligents a été ajoutée sous la console centrale.

Groupe motopropulseur du Honda Ridgeline 2024

Ce qui ne change pas, c’est le robuste moteur V6 de 3,5 litres sous le capot, capable de produire 280 chevaux et 262 lb-pi de couple. Il est associé à une transmission automatique à neuf vitesses. Le hayon, qui s’ouvre aussi latéralement, reste une caractéristique pratique.

Le Ridgeline offre une capacité de remorquage maximale de 5000 livres et une charge utile maximale de 1583 livres.

Honda Ridgeline 2024 bleu Photo : Honda

Le Ridgeline TrailSport

Positionné entre les niveaux de finition Sport et Black Edition de la gamme, le nouveau Ridgeline TrailSport se distingue par son extérieur plus robuste, ainsi qu’une finition bleu ciel unique (appelée Diffused Sky Blue). Pour la première fois sur le modèle, le hayon arbore l’inscription RIDGELINE, et la plaque de protection avant est désormais en gris étain pour s’harmoniser avec la finition des nouvelles roues de 18 pouces. La barre transversale supérieure de la calandre et les coques de rétroviseurs sont en finition noire brillante.

Bien entendu, ce modèle axé sur les activités en plein air a besoin de chaussures appropriées. Ainsi, il est équipé de pneus tout-terrain General Grabber, ainsi que d’une suspension spécialement réglée, tout comme de plaques de protection inférieures en acier. Les caractéristiques moins visibles, comme le nouveau système de transmission intégrale à répartition de couple i-VTM4 (qui envoie jusqu’à 70 % du couple moteur aux roues arrière et répartit ensuite 100 % de ce couple de gauche à droite en fonction des conditions de traction) et l’amortissement des valves uniques, renforcent encore ses capacités.

Honda dit avoir testé ce nouveau Ridgeline dans certains des environnements tout-terrain les plus exigeants au monde, notamment les dunes de Glamis et de Dubaï. Le nouveau système intelligent de gestion de la traction propose des modes pour le sable, la neige, la boue et la route, ce qui devrait couvrir pratiquement toutes les situations qui pourraient rencontrer les aventuriers du week-end.

L'intérieur du Honda Ridgeline 2024 Photo : Honda

L’intérieur du Ridgeline TrailSport est équipé d’un éclairage d’ambiance orange et de surpiqûres orange sur le volant, les sièges et les panneaux de porte, ainsi que du logo TrailSport brodé sur les sièges avant et les appuie-tête.

Le Honda Ridgeline 2024 devrait arriver chez les concessionnaires canadiens cet hiver. Les prix n’ont pas été annoncés, mais nous pouvons nous attendre à les connaître dans les semaines à venir.