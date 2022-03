Le GMC Hummer vient d’être présenté à la presse pour des essais routiers du côté des États-Unis, signe que son déploiement plus important est sur le point de se produire. (Nous aurons d’ailleurs un premier essai pour vous dans les prochains jours.) Des unités du camion électrique ont déjà été vendues, mais c’est au cours des prochains mois que ça va s’accélérer.

Au pays, c’est plus tard vers la fin de l’année qu’il sera possible d’aller de l’avant.

Toujours est-il que la demande est là, et même plus forte qu’anticipée par les penseurs de la compagnie. Selon ce que rapporte la chaîne CNBC, Duncan Aldred, le vice-président de GMC, a déclaré que la division avait reçu plus de 65 000 réservations pour le modèle. On parle ici de la camionnette, la première à faire ses débuts, mais aussi du VUS qui suivra.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Les réservations, c’est une chose, mais qu’en est-il des commandes réelles ? Et bien, bonne nouvelle de ce côté aussi pour les dirigeants, car 95 % se transforment en commandes. C’est également supérieur à ce qui était attendu.

« La production est en fait légèrement en avance sur le plan et nous sommes en train de mettre en place des mesures pour l’accélérer également, afin de pouvoir livrer ces réservations plus rapidement que prévu », a déclaré Duncan Aldred, ajoutant que les nouvelles commandes passées aujourd’hui signifient probablement une livraison en 2024.

« Nous faisons toutes les études nécessaires à ce sujet et nous sommes convaincus que nous pouvons aller beaucoup plus vite que ce que nous pensions à l’origine, mais cela signifie toujours qu’une réservation maintenant signifie probablement une livraison en 2024 », a-t-il précisé.