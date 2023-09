Hyundai vient d’introduire l’Elantra 2024 pour l’Amérique du Nord, révélant une série de mises à niveau. L'Elantra 2024 devrait être mise en vente cet automne.

Motorisation, système de traction et sécurité

La gamme Elantra 2024 propose diverses options de motorisation, allant du moteur à essence 2,0 litres au moteur turbo 2,0 litres, en passant par le 1,6 litre turbo et le 1,6 litre hybride électrique (HEV). Le moteur 2,0 litres turbo a spécialement été développé pour le modèle N. En termes de sécurité, des coussins gonflables latéraux arrière sont désormais de série sur tous les modèles, ainsi qu'un rappel de ceinture de sécurité arrière et des assistances diverses pour la conduite.

Hyundai Elantra 2024, profil Photo : Hyundai

Style de la Hyundai Elantra 2024

Le design extérieur de la nouvelle Elantra est caractérisé par un tout nouveau design de « nez de requin » qui donne à la voiture une apparence plus agressive et large. L'intérieur n'est pas en reste, avec de nouveaux panneaux de porte avant au toucher doux, des surfaces d'assise en similicuir sur les versions Luxury et N-Line, et un nouveau design de l’affichage de données pour conducteur de 4,2 pouces pour les versions Essential et Preferred et 10,25 po pour les suivantes.

Une Elantra N 2024 gonflée à bloc

La version N de l’Elantra 2024 apporte des modifications notables par rapport aux autres modèles de la gamme. À l'extérieur, elle présente une grille de calandre et un fascia avant distincts, des jantes en alliage forgé de 19 pouces et des pneus Michelin Pilot Sport 4S, ainsi qu'un aileron arrière.

À l'intérieur, l'Elantra N est équipée de sièges baquets sport N Light avec un logo illuminé, d'un volant et d'un pommeau de levier de vitesse spécifique. Les systèmes d'infodivertissement et le tableau de bord ont également été ajustés pour cette version.

Au niveau du châssis et de la direction, des modifications ont été apportées, y compris un système de direction assistée électrique révisé et des ajustements de suspension. Elle est alimentée par un moteur turbo de 2,0 litres, développé spécifiquement pour cette version.

Hyundai Elantra N 2024 Photo : Hyundai

Au point technologique

La clé numérique compatible avec iPhone et Android est désormais de la partie, ainsi que la technologie de voiture connectée Bluelink. La mise à jour logicielle Over-the-Air (OTA) continue est une autre caractéristique clé, permettant aux propriétaires de toujours bénéficier des dernières fonctionnalités et mises à jour, créant ainsi une expérience utilisateur en constante évolution.

La nouvelle Hyundai Elantra 2024 devrait être mise en vente cet automne. Les prix seront annoncés à l’approche du lancement du modèle.