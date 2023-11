• Auto123 met à l’essai la Hyundai Elantra Hybrid 2023.

Tranquillement, au fil des ans, la Hyundai Elantra s'est hissée jusqu’au peloton de tête dans le segment des berlines compactes. Aujourd’hui elle talonne les meneurs perpétuels du segment, la Honda Civic et la Toyota Corolla. Seul l'un de ceux-ci offre un groupe motopropulseur hybride pour rivaliser avec notre modèle d'essai. C'est tout à l’honneur de Hyundai, même s’il agit d’un segment diminué.

La nouvelle Hyundai Elantra Hybride 2023 Photo : D.Heyman

Design de la Hyundai Elantra Hybride 2023 – 8,5/10

Des voitures mentionnées plus haut, l'Elantra est la plus belle. La Corolla a une certaine singularité grâce à ses lentilles de phares agressives et à la manière dont la calandre occupe le pare-chocs, mais la Honda - même en version sportive Si - est fade.

L'Elantra arbore des plis en forme de V sur le capot, une grande calandre d'inspiration origami et des lentilles de phares agressives, dont les coins donnent l'impression qu'elle a des sourcils stylisés. Sur les côtés, nous trouvons d'autres plis anguleux sur les portes et les panneaux arrière, ainsi que des jantes en alliage de 17 pouces à deux tons en forme d'étoile ninja. Certes, elles semblent un peu petites puisqu'elles sont entourées de panneaux de carrosserie aussi larges ; hélas, à moins d'opter pour le modèle N Line, vous ne pouvez pas en choisir des plus gros.

Hyundai Elantra Hybride 2023 grise Photo : D.Heyman

La partie arrière, quant à elle, présente un look 3D intéressant grâce à la manière dont le bord avant du coffre et sa partie inférieure convergent vers l'intérieur ; j’aime également la police utilisée pour les lettres ELANTRA à l'arrière. Et puis cette barre lumineuse sur toute la longueur rassemble le tout, ce qui confère au modèle une apparence moderne et bas qui réussit à imiter celui du Ioniq 5 EV.

L'intérieur de Hyundai Elantra Hybride 2023 Photo : D.Heyman

Intérieur de la Hyundai Elantra Hybride 2023 – 7,5/10

La fête se poursuit à l'intérieur. On y retrouve des surfaces lisses et larges qui contribuent à engendrer une sensation d'espace, et aussi une touche de luxe. Les branches du volant demandent une certaine adaptation, mais le groupe d'instruments numérique, l'écran tactile large de 10,25 pouces (de série sur notre modèle Luxury ; les modèles Preferred et Essential disposent d'un écran de 8,0 pouces) et la console centrale conservent des boutons traditionnels, mais les disposent de manière à réduire le désordre.

Le levier de vitesses de style Audi est la cerise sur le gâteau.Toutes les Elantra le reçoivent, mais il faut passer à la version Luxury (la seule version disponible pour l'Hybride) pour avoir des sièges en cuir. Sinon, le tissu drapé sur d'autres surfaces telles les panneaux de porte et les dossiers de siège ajoute un peu de fantaisie et de confort en même temps. L’habitacle est agréablement dépourvu de plastiques bon marché et facilement rayables ici, et l'éclairage fait en sorte qu'il semble beaucoup plus luxueux que sa classification de berline compacte ne le suggérerait.

Je m'inquiète un peu de la quantité de couleurs claires ici ; si vous prévoyez de transporter régulièrement des enfants, vous voudrez peut-être envisager un intérieur plus sombre, question de caché les dégâts inévitables.

Alors, pourquoi pas une note plus élevée ? C'est une question d'espace.

Sièges de Hyundai Elantra Hybride 2023 Photo : D.Heyman

Maintenant, c'est une voiture compacte, donc personne ne s'attend à une habitabilité ou une hauteur sous plafond de limousine, mais tout de même, j'aurais aimé plus d’espace sous le plafond. Mon front était trop près du haut du pare-brise à mon goût et, associé à la baie de pare-brise basse (et à l’excellente vue qu'elle offre), on a l'impression de s'asseoir un peu trop haut. La finition Luxury comprend également un toit ouvrant, ce qui réduit encore plus la hauteur sous plafond.

Avec 402 litres, l'espace du coffre est assez bon (et le même que celui du modèle non hybride). Mais il est profond, ce qui réduit un peu l'espace pour les jambes à l'arrière. Les enfants ne s'en soucieront probablement pas, et de toute façon je soupçonne que la plupart des propriétaires d'Elantra seront heureux d'avoir cet espace supplémentaire pour charger leurs marchandises, peu importe la place à l'arrière.

Écran tactile de Hyundai Elantra Hybride 2023 Photo : D.Heyman

Technologie dans la Hyundai Elantra Hybride 2023 – 7,5/10

Toutes les Elantras sont livrées avec des sièges avant chauffants, un assistant de feux de route, une alerte de sortie de voie, Apple CarPlay/Android Auto et bien plus encore. La version Preferred ajoute un volant chauffant, tandis que la version Luxury intègre un régulateur de vitesse adaptatif, un système audio Bose et la recharge sans fil.

Mais l'absence d'applications sans fil est décevante et malgré la présence d'un groupe d'instruments numérique, la caméra de surveillance des angles morts ingénieuse de Hyundai (où les deux principaux cadrans sont remplacés par une caméra de surveillance des angles morts lorsque le clignotant est activé) n'est pas disponible. Il est garanti qu'elle le sera lorsque l'Elantra sera rafraîchie l'année prochaine.

Elle perd également des points pour la sobriété des graphismes du système. Les menus natifs sont sombres et paraissent encore plus sombres en contraste avec le groupe d'instruments lumineux (qui offre deux styles différents selon le mode de conduite) et les icônes sont trop petites. Nous avons récemment conduit la dernière Hyundai Kona et elle dispose d'un tout nouveau système d'infodivertissement plus rapide et plus net.

Aperçu de Hyundai Elantra Hybride 2023 du profil Photo : D.Heyman

Conduite de la Hyundai Elantra Hybride 2023 – 8/10

La puissance de l'Elantra Hybride provient d'un moteur 4 cylindres atmosphérique de 1,6 litres et d'un moteur électrique de 32 kW, pour une puissance combinée de 139 chevaux et un couple de 195 lb-pi, envoyés aux roues avant via une vraie transmission automatique à double embrayage à 6 vitesses (pas de CVT ici, ce qui nous convient très bien).

La puissance se fait sentir en douceur en mode hybride, la transmission automatique à double embrayage ne montrant pas le genre de saccades souvent associées à ce type de transmission. Vous ressentez ce couple vous entraîner lorsque les moteurs à essence et électrique sont en ébullition, ce qui est excellent pour les dépassements sur l'autoroute, l'accélération à travers les intersections, etc. Et, à basse vitesse, vous pouvez vous appuyer uniquement sur la puissance électrique sur de courtes périodes. Le résultat ? Après notre essai de 100 km sur l'autoroute et en ville, nous avons obtenu un excellent 4,7 litres / 100 km, sans effort et avec tous les conforts nécessaires activés. C'est sacrément bien.

La direction est également très bonne, doux et linéaire avec assez de zone morte pour ne pas vous obliger à des corrections constantes sur l'autoroute, mais avec juste la bonne réactivité pour ne pas se sentir aliéné de la route. La conduite est incroyablement douce. Le modèle a un bas centre de gravité et montre très peu de roulis dans les virages. Et la manière dont elle absorbe les bosses causées par le béton urbain fissuré indique un peu la mentalité chez Hyundai : un habitacle rempli de conforts, c’est important, mais la qualité de conduite l’est tout.

Design extérieur de Hyundai Elantra Hybride 2023 Photo : D.Heyman

L'Elantra Hybrid s'en sort moins bien lorqu’il roule seulement à l’essence. Le bruit du moteur est dur et se fait sentir trop facilement. L'activation du mode Sport ne fait qu'aggraver le problème car elle maintient les régimes plus longtemps, vous infligeant encore plus de ce son de moteur grinçant, sans grand changement en termes de performances. Inutile de dire que j'ai principalement opté pour les modes Normal et Smart lors de mon essai.

Quelques-unes de vos questions sur la Hyundai Elantra Hybrid 2023

Parfois, un groupe motopropulseur hybride fait que les sièges arrière ne sont plus rabattables. Est-ce le cas ici ?

Pas du tout. Le dossier du siège arrière se divise en 40/60 en tirant l'une des deux poignées montées dans le coffre.

La Hyundai Elantra Hybride bénéficie-t-elle d'une couverture de garantie supplémentaire ?

En plus de la garantie standard de cinq ans/100 000 km de Hyundai, la batterie de l'Hybrid bénéficie d'une garantie supplémentaire de huit ans ou 160 000 km.

Logo sur la Hyundai Elantra Hybride 2023 Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

L'Elantra Hybride est tellement bien conçue sous presque tous les autres aspects que l'on peut lui pardonner ce moteur grinçant, et même ce siège avant étroit. La conduite, la maniabilité, l'efficacité et les équipements intérieurs sont de première qualité.

Son design est plus sportif que l’est sa conduite, on en convient. Mais malgré cela et malgré ses quelques défauts, l'Elantra est une excellente voiture, belle d’apparence, agréable à conduire et plaisant à vivre dans le quotidien. Elle a fait du chemin, cette voiture.

Points forts Groupe motopropulseur hybride efficace

Intérieur de haute qualité

Conduite impressionnante qui surpasse sa catégorie Points faibles Fonctionnement à essence bruyant

Technologie dépassée

Siège avant étroit

L'avant de Hyundai Elantra Hybride 2023 Photo : D.Heyman

Concurrentes de la Hyundai Elantra Hybride 2023