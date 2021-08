Même si la pandémie n’est pas encore stabilisée et qu’on assiste à des gestions variables de la crise d’un endroit à l’autre sur la planète, la vie reprend tranquillement son cours avec la vaccination et dans le domaine automobile, ça signifie le retour des salons.

Personne ne va se plaindre de cela. Alors qu’on aura droit à celui de Munich en septembre du côté de l’Europe, c’est celui de New York qui va retenir l’attention en août à la suite de son report, lui qui devait originalement se tenir en avril.

Bien sûr, nous aurons la chance de vivre (virtuellement cette année) plusieurs présentations et le portrait commence à prendre forme. Après avoir appris que Subaru y dévoilera sa nouvelle WRX, c’est au tour du groupe Hyundai de confirmer que la version N de la berline Elantra y sera montrée en grande pompe le 19 août sur le coup de 12 h 45.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Hyundai Hyundai Elantra N 2022, profil

Le modèle, on s’en souviendra, nous a été partiellement révélé en ligne il y a quelques semaines. Il sera animé d’un 4-cylindres turbo de 2 litres offrant 276 chevaux et 289 livres-pieds de couple. Une boîte de vitesses manuelle à six rapports sera de série, mais une transmission automatique à huit engrenages et double embrayage sera livrable en option.

Pour ce qui est de la gestion de la puissance, qui ne sera envoyée qu’aux roues avant, Hyundai a prévu le coup avec un différentiel à glissement limité électroniquement. Des pneus Michelin Pilot 4S de 19 pouces vont cacher des disques de frein de 14,1 pouces à l’avant.

Photo : Hyundai Hyundai Elantra N 2022, calandre

Pour ce qui est du prix et du moment de l’arrivée du modèle en concession, on peut imaginer que ça ne tardera pas trop après sa présentation de ce côté-ci de l’Atlantique, mais il faudra attendre la confirmation du constructeur au moment du dévoilement.

Chose certaine, on a hâte de prendre le volant de cette bibitte.

Photo : Hyundai Hyundai Elantra N 2022, avant