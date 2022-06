On se doutait que c’était pour arriver et c’est maintenant confirmé ; Hyundai met fin à la production de son modèle Ioniq, et ce, dès le mois prochain. Ce dernier, à ne pas confondre avec la sous-marque Ioniq qui va nous proposer plusieurs modèles, était produit depuis déjà six ans.

Il prenait la forme d’une berline à hayon et il était livrable sous forme hybride, hybride rechargeable et entièrement électrique.

Le modèle aura servi à introduire la clientèle Hyundai à la voiture tout électrique, et du coup au nom Ioniq. Si la proposition avait un défaut, c’est que son autonomie n’était pas très importante à seulement 200 kilomètres. L’Ioniq a été rapidement éclipsée par la Chevrolet Bolt et d’autres véhicules qui ont suivi, certains en proposant même le double, y compris chez Hyundai avec le Kona.

La compagnie a déclaré que les concessionnaires européens ont cessé de prendre des commandes pour la Ioniq en mai 2022, bien que certains dépositaires aient toujours des exemplaires neufs en stock. Ceux intéressés au modèle devront faire vite ici, c’est une évidence.

Et comme on le mentionnait, ce n’est qu’une transition pour Hyundai, car après le Ioniq 5 qui est déjà sur les routes, la berline Ioniq 6 suivra, puis un VUS de taille importante se joindra à la gamme, cette fois sous l’appellation Ioniq 7.