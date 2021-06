Le Hyundai Ioniq 5 en visite au Canada

Toronto, Ontario – Si ce n'était pas vraiment une visite d'État, nous étions tout de même fébrile lorsque nous nous sommes rendus au siège social de Hyundai Canada pour voir de près une version de préproduction du nouveau Hyundai Ioniq 5 2022. Heureusement que nous étions là tôt le matin en cette journée horriblement chaude dans la Ville Reine, car nous avons évité la chaleur infernale de midi pour la présentation en plein air.

Voiture ou utilitaire ?

Le Hyundai Ioniq 5 est le premier modèle entièrement électrique de la nouvelle sous-marque Ioniq, créée par Hyundai pour sa future gamme de véhicules dépourvus de moteurs à combustion. Il représente l’avenir du constructeur coréen dans ce qui promet être une catégorie fort concurrentielle d’ici un an ou deux, soit celle des VUS compacts entièrement électriques.

D’ici 2023, cette catégorie verra plusieurs nouveaux modèles se battre pour attirer les acheteurs prêts à faire le saut vers la mobilité tout électrique. On pense notamment au Volkswagen ID.4 et le Ford Mustang Mach-E (tous deux déjà parmi nous), au Nissan Ariya (récemment reporté, mais à venir quand même), au Kia EV6 (que nous rencontrerons également en chair et en os dans les semaines à venir), au Chevrolet Bolt EUV et, un peu plus loin à l'horizon, au bZ4X de Toyota.

Étrange, ce Ioniq ?

De certains angles (de plusieurs en fait), l'Ioniq 5 ressemble à s’y méprendre à une voiture compacte à hayon. En fait, nous avons entendu dire que jadis, certains employés de Hyundai en Corée du Sud qualifiaient le prototype de… voiture compacte. Mais ici, c’est officiel, définitif et sans appel, dit Hyundai : c’est un VUS compact. Même s'il a une hauteur assez basse pour un modèle utilitaire...

Mais qu’importe la désignation. Ce qui compte, ce sont les qualités que le Ioniq 5 offrira et qui lui permettront de se démarquer face à la féroce concurrence à venir. Et sur ce plan, il s’en sort plutôt bien, à en juger par son apparence. Tout d’abord, il est superbe, rétro et distinctif. Le concept était formidable et cette version de production (je me corrige, version de pré-production, mais seuls des détails mineurs changeront à ce stade) a conservé son esprit si bien qu’on n’a qu’une seule envie ; le conduire. Les lignes et la silhouette présentent des arêtes agréables, notamment en rapport avec les phares et les feux anguleux et pixellisés. Les panneaux de porte ont également une coupe droite qui les traverse en diagonale, une autre touche distinctive.

Les poignées de porte, quant à elles, sont encastrées et ressortent en angle lorsqu’on appuie avec le pouce. Je me demande juste ce qu’une bonne tempête de verglas leur fera. Ce sera peut-être l’un des changements mineurs à venir avant le début de la production (en août).

Intérieur spartiate

C'est là que ça vaut la peine de faire un détour pour voir un véhicule en chair et en os. S’installer à l’intérieur donne une bien meilleure idée de l’espace, de la sensation conférée par l’environnement et de l’approche technologique réservée au modèle. Mieux que ce que n’importe quelle photo pourrait le faire.

La première chose qui m’est venue à l’esprit une fois que je me suis installé, c’est que l’environnement est vraiment spartiate. L’espace normalement occupé par la partie inférieure de la console est à moitié vide. Et la partie qui s’y trouve peut glisser vers l’avant ou l’arrière pour créer plus d’espace… à l’avant ou à l’arrière, selon les préférences. Le plancher est totalement plat, et il y a donc une tonne de place pour les pieds, les sacs à main, etc.

Ce qui m'amène à...

La deuxième bizarrerie de la Ioniq

Que vous considériez ce véhicule comme une compacte à hayon ou un multisegment compact, vous serez probablement surpris d'apprendre que l'empattement de l'Ioniq 5 est plus long que celui du Palisade, VUS intermédiaire à sept places de Hyundai ! Quoi ? C'est exact, et cela vient en partie du fait que les roues arrière sont placées aussi loin que possible vers les extrémités ; une fois derrière ces roues, il n'y a pratiquement plus de voiture.

Le tableau de bord lui-même est spartiate à souhait. En fait, si vous cherchez des boutons physiques pour tout, vous serez frustré. Il n'y en a pratiquement pas, donc pour faire presque tout, alors que tout se passe sur le grand écran tactile.

Les chiffres

L'Ioniq 5 sera livrable avec l’une de deux tailles de batterie, soit 58 kWh et 77,4 kWh. De même, les acheteurs pourront choisir une configuration à propulsion (un moteur) ou à traction intégrale (deux moteurs). La première batterie permet 225 chevaux et 258 livres-pieds de couple, la seconde 320 chevaux et 446 livres-pieds. Selon la taille de la batterie et la configuration du système de traction, l’autonomie peut aller de 358 km à 480 km. Hyundai a toutefois insisté sur le fait que ces chiffres sont préliminaires et estimatifs. On m’a confié qu’on espère, en bout du compte et dans un monde idéal, une autonomie de 500 km, un chiffre très vendeur, on s’entend. La plus grande batterie, soit dit en passant, permet une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes.

Les prix n’ont pas encore été annoncés, mais ils devraient l’être dès que le modèle entrera en production en Corée du Sud, en août prochain. Hyundai prend d’ores et déjà les précommandes, et on nous dit que la grande majorité concerne jusqu’ici la configuration à autonomie étendue et à traction intégrale.

Saviez-vous que : vous pouvez alimenter un petit réfrigérateur ou une cafetière avec le Ioniq 5, dont le système de batterie est doté de ce que l'on appelle une capacité bidirectionnelle ? Cela signifie que vous pouvez utiliser la charge des batteries pour faire du café via un adaptateur branché sur le port de charge. Ce que les gens de Hyundai ont fait pour nous. Parfait pour la chaleur torride.

