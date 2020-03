Hyundai ne nous a pas encore présenté un modèle N issu de sa division de performance que déjà, la compagnie étudie la possibilité de proposer une variante de performance entièrement électrique dans un avenir rapproché.

En entrevue avec le magazine Automotive News, le directeur de la division de performance N, Albert Biermann, a mentionné que l’arrivée éventuelle d’une version électrifiée N était inévitable au moment où l’entreprise était à définir l’avenir de sa gamme au-delà de l’année 2021.

Lors des discussions avec le magazine, un modèle est revenu dans la conversation : la IONIQ. Pour Albert Biermann, elle représenterait un excellent point de départ. « Il ne nous reste qu’à trouver une meilleure pile, un moteur plus gros et puissant, de même qu’un convertisseur, et nous pourrions fabriquer une IONIQ N électrique dotée d’un châssis bien réglé et d’une puissance accrue. Cette idée-là n’est pas complètement folle. »

Si Hyundai va de l’avant avec des propositions électriques axées sur la performance, ça lui permettra d’aller jouer dans les platebandes de constructeurs qui offrent déjà ou compte offrir des modèles électriques très performants au cours des prochaines années.

On pense à des marques comme Tesla, BMW et Audi, notamment.

En fait, nous n’en sommes qu’aux débuts de la voiture électrique et il est déjà clair que des modèles hyper performants nous seront proposés massivement très bientôt.