Le Hyundai Ioniq 5 N 2024 sera lancée au mois de juillet

Hyundai Ioniq 5 N 2024 - Profil Photo : Hyundai

• Hyundai va présenter son VUS Ioniq 5 N au moins de juillet.

• Le modèle sera le premier N électrique, ainsi que le premier N à traction intégrale.

• On s’attend, au minimum, au niveau de performance du Kia EV6 GT (576 chevaux).

On sait que Hyundai prépare une version N pour son VUS électrique Ioniq 5. On sait maintenant à quel moment ce dernier sera présenté, soit au mois de juillet prochain. La compagnie a confirmé la chose hier.

Le Hyundai Ioniq 5 sera le premier modèle électrique à recevoir le traitement N, mais aussi la première traction intégrale pour un modèle N. Ce sera bien sûr possible ici grâce à une configuration à deux moteurs électriques.Aucun chiffre n’a été partagé concernant la puissance, mais on peut facilement regarder du côté du Kia EV6 GT pour avoir une idée. Ce dernier propose une cavalerie de 576 chevaux. Un niveau de prestation similaire devrait permettre un temps sous les 4,0 secondes au 0-100 km/h, pour ceux intéressés par cette référence.

Hyundai Ioniq 5 N 2024 - Avant Photo : Hyundai

Et comme ce fut le cas avec les voitures portant la lettre N, les améliorations apportées ne concerneront pas que la puissance offerte. Des retouches seront effectuées au châssis, à la suspension et aux freins afin que la maniabilité, le freinage et la tenue de route soient à la hauteur. Même le système de vectorisation du couple et le travail du différentiel électronique à glissement limité seront particuliers au modèle.

Un mode de conduite pensé pour la drift a également été mis au point. Celui-ci ajuste la répartition du couple, la rigidité de la suspension, l’effort exigé de la direction et la limitation du patinage des roues, a précisé Hyundai.

Pour tester le Ioniq 5 N et ses limites en matière d’adhérence, les ingénieurs se sont rendus à Arjeplog, en Suède, pour mettre à l’essai des modèles sur les lacs gelés de la région.

Le véhicule sera prêt pour l’année 2024. Reste à voir s’il sera proposé chez nous. Il est permis de le croire en raison du passé récent des produits de la division N, mais le tout est à confirmer.

Hyundai Ioniq 5 N 2024 - Trois quarts arrière Photo : Hyundai

Hyundai Ioniq 5 N 2024 - Design extérieur Photo : Hyundai