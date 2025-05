Hyundai rappelle 737 Palisade 2025 pour risque d’incendie

Hyundai doit procéder au rappel d’un petit nombre d’unités de son VUS Palisade, soit 620 aux États-Unis et 117 au Canada. Il ne s’agit pas du plus gros rappel de l’entreprise, on s’entend, mais lorsque ça concerne la sécurité et un risque d’incendie, il est important de passer le mot.

Le problème potentiel, c’est que le joint hermétique du boîtier de la pompe à huile électrique pourrait être défectueux en raison de dommages qui ont été remarqués avec l’outillage responsable de la fabrication. Conséquemment, le joint pourrait potentiellement laisser entrer de l’humidité qui pourrait s’accumuler dans la carte de circuit imprimé. Cela pourrait provoquer un court-circuit électrique et déclencher un incendie.

Les propriétaires de Palisade 2025 peuvent continuer à conduire leur véhicule, mais la compagnie leur suggère de les garer à l’extérieur et loin des structures jusqu’à ce que les modèles soient réparés.

Si votre Palisade est concerné, vous allez recevoir un avis par courrier au début du mois de juillet. Ce dernier vous indiquera la marche à suivre pour la réparation qui devra avoir lieu en concession. La réparation consiste à remplacer le contrôleur de la pompe à huile et le faisceau de câbles. Le tout sera bien sûr gratuit.