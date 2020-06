Hyundai nous revient avec un Hyundai Santa Fe 2021 retouché.

Généralement, un constructeur met trois ou quatre ans avant de nous proposer des changements à un modèle qu’il vient d’introduire. Aujourd’hui, Hyundai brise le moule en nous montrant son Santa Fe 2021, ce dernier profitant de retouches esthétiques importantes, malgré son arrivée récente sur le marché.

La chose nous prend tellement par surprise qu’il y a quelques jours, alors que la nouvelle circulait, tout le monde croyait que les changements seraient apportés au modèle ailleurs dans le monde et qu’on nous les réserverait pour 2022, par exemple. Pas le cas ; le Santa Fe 2021 arborant entre autres un faciès passablement revu, va se pointer avant la fin de la présente année.

Photo : Hyundai Hyundai Santa Fe 2021, profil

Pas une nouvelle génération

On ne parle pas d’une nouvelle génération de modèle, cependant, comme certains sites le prétendent. On comprend que ça peut porter à confusion, car le modèle profite d’une nouvelle plateforme. Les documents du constructeur font toujours référence au modèle de quatrième génération, malgré les différences annoncées et les modifications apportées.

Ces dernières, bien sûr, sont très visibles à l’avant où l’on n’a pas eu peur d’oser. Certains aimeront, d’autres moins, mais l’objectif était clairement de faire réagir ici. On aime ce genre d’approche.

Du reste, les proportions sont les mêmes et l’allure générale ne représente pas trop une brisure avec le modèle qui nous est apparu il y a près de deux ans.

Photo : Hyundai Hyundai Santa Fe 2021, intérieur

À bord, on s’est surtout concentré à rehausser la qualité de la présentation et, surtout, celle des matériaux. Le plus gros changement, il est visible à la console centrale. Cette dernière est entièrement nouvelle. Elle a même vu disparaître le sélecteur de rapports traditionnel pour une approche à boutons, similaire à celle que l’on retrouve avec les produits Honda et Acura. L’écran du système multimédia a aussi changé de style et, même s’il est toujours flottant, il détonne moins.

Pour ce qui est des mécaniques, on ne doit pas s’attendre à des changements de ce côté-ci de l’Atlantique, du moins en ce qui a trait aux unités actuellement proposées (4-cylindres 2,4 litres et 2 litres turbo). Ce qu’on peut espérer, c’est que les modèles hybrides et hybrides enfichables promis pour l’Europe viennent faire un tour chez nous, et ce, plus tôt que tard.

Nous aurons assurément plus d’informations à vous livrer au cours des prochaines semaines alors que la date de lancement du modèle va approcher.

Photo : Hyundai Hyundai Santa Fe 2021, trois quarts arrière

Photo : Hyundai Hyundai Santa Fe 2021, arrière