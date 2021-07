Auto123 met à l’essai le Hyundai Santa Fe 2021.

Le Hyundai Santa Fe est un VUS à prendre au sérieux. Cette solution de rechange à l’origine excentrique — mais surtout bon marché — aux Toyota RAV4 et Honda CR-V au début des années 2000 est devenue un véhicule stylisé et bien équipé qui a généré des ventes colossales. Le Santa Fe d’aujourd’hui est bien différent de sa première mouture ; un simple regard suffit pour le constater.

L’allure plastique et nébuleuse du modèle d’autrefois a fait place à un faciès avant unique et distinctif. Il comprend des ouvertures de calandre triangulaires, des phares de jour montés en bordure du capot sous lesquels des phares — projecteurs à DEL sur la version Calligraphy essayée — bordent la grille. Ce look, aperçu pour la première fois en 2019, s’est raffiné pour l’année-modèle 2021.

Le remodelage a modifié la forme des phares pour mieux les intégrer à la calandre. Il a aussi permis l’ajout de nouvelles plaques de protection avant et arrière de même que des roues de 19 pouces — la plus grande taille offerte — qui me semblent un peu petites. Leur allure unique, qui rappelle le style monobloc des anciennes Mercedes-AMG, n’a peut-être pas sa place ici. Malheureusement, il s’agit du seul modèle proposé dans la gamme Calligraphy (PDSF de 47 499 $ versus le modèle de base à 31 399 $).

La version Calligraphy a été entièrement renouvelée pour 2021. L’ajout d’éléments tels que les miroirs latéraux agencés à la couleur de la carrosserie, les vitres teintées, la calandre noire et chromée ainsi que les feux à DEL va bien au-delà du simple remodelage.

Le nouveau moteur 4-cylindres turbo de 2,5 litres développe 277 chevaux et 311 lb-pi de couple et la transmission à double embrayage à 8 rapports permet des changements de vitesse plus rapides, en plus d’améliorer l’efficacité énergétique.

La robe du Santa Fe le place en tête de liste dans son segment, et son intérieur haut de gamme confirme son positionnement. La version Calligraphy comprend des sièges en cuir Nappa rehaussés d’accents en points de diamant, un volant chauffant gainé de cuir avec commandes pour la chaîne audio, un écran multimédia de 10,25 pouces et l’affichage tête-haute. À ces équipements s’ajoutent ceux de la version hybride de luxe (plus bas de gamme) tel le tableau de bord numérique de 12,3 pouces.

L’habitacle est accueillant, moderne et regorge de technologies de pointe. La transmission activée par bouton-poussoir, de même que la molette pour sélectionner les modes de conduite, aide à réduire l’encombrement. Le manufacturier a heureusement conservé un certain nombre de boutons bien alignés et faciles à consulter à la console centrale.

L’espace avant est spacieux et les sièges offrent davantage qu’une apparence soignée avec leur rembourrage et leur soutien. Le système de changement de vitesse par commande électronique libère un volume supplémentaire sous la console, ce qui est idéal pour ranger des objets à l’abri des regards. L’endroit restreint se situe près de l’un des quatre ports USB-A. Une prise de courant de 115 V se trouve également à l’arrière. Les technologies Apple CarPlay et Android Auto sont disponibles et le socle pour la recharge sans fil peut même refroidir votre téléphone.

Besoin de vous détendre ? Coincé dans un embouteillage ? Découvrez l’application Sons de la Nature qui diffuse à travers les 12 haut-parleurs du système audio Harman Kardon des sons de pluie, de vagues ou encore l’ambiance animée d’un café.

Le Santa Fe est bien conçu et bien assemblé. La puissance de son moteur turbo est généreuse, et son groupe motopropulseur exploite agilement la transmission à variation continue (CVT). Il est aussi équipé de palettes de changement de vitesse.

L’accélération est telle qu’on a l’impression que la mécanique est plus puissante que ce que le fabricant annonce. Je n’ai jamais été laissé sur ma faim lorsque venait le temps d’accélérer rapidement pour traverser une intersection ou lors de dépassements sur l’autoroute.

C’est probablement ce que souhaitent la plupart des acheteurs ; de la puissance pour se sentir en confiance. Plus importantes encore sont la conduite et la maniabilité, car ces aspects accompagnent le conducteur au quotidien à bord de son véhicule.

Ceux qui recherchent un comportement doux et contrôlé seront sans doute impressionnés par l’offre du Santa Fe. Les inégalités des routes se font à peine ressentir dans l’habitacle grâce au travail des éléments suspenseurs.

Après avoir testé le nouveau Tucson, je confirme que Hyundai a réussi à perfectionner la conduite de ses différents VUS. Cette version mérite sans contredit son nom de « Calligraphy ».

Le Santa Fe possède également une panoplie de réglages pour le groupe motopropulseur et la traction intégrale, ainsi que des aides à la conduite, pour rouler en confiance sur une multitude de surfaces et sous diverses conditions. La majorité des Canadiens se limiteront probablement aux modes Smart et Snow, mais les options Race et Sand démontrent que le Santa Fe peut affronter plus que la simple routine du quotidien.

Équipé d’un lot de systèmes d’assistance à la conduite, dont le maintien des voies et un régulateur de vitesse adaptatif, je désire mettre en évidence la caméra d’angle mort qui montre une image de ce qui est capté de chaque côté du véhicule lorsque le clignotant est activé.

Le Hyundai Santa Fe 2021 est une combinaison où luxe intérieur, technologie, puissance, capacité et aspects pratiques se rencontrent. Bref un VUS bien conçu. Peut-être êtes-vous loyal à d’autres marques — Honda, Toyota, GM, etc. —, mais si ce n’est pas le cas, le Santa Fe est un incontournable.

On aime

Le confort intérieur et la technologie

La puissance du turbo

Le système multimédia qui est richement présenté



On aime moins

L’absence de choix pour les jantes/roues

La chaîne audio pourrait être un peu plus percutante



La concurrence principale

Chevrolet Equinox

Ford Escape

GMC Terrain

Honda CR-V / Passport

Jeep Cherokee

Kia Sportage

Mazda CX-5

Mitsubishi Outlander

Nissan Rogue

Toyota RAV4

Volkswagen Tiguan

