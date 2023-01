Photo : D.Boshouwers Phare du Hyundai Ioniq 5

Hyundai, on le répète régulièrement, a le vent dans les voiles ces dernières années. Et qu’est-ce qui se trame du côté du géant coréen en 2023? Sans surprise, la voiture est toujours en déclin, surtout en ce qui a trait à l’intermédiaire du groupe, la berline Sonata.

De son côté, l’Elantra s’occupe d’attirer les clients moins fortunés, tandis que Hyundai greffe le deuxième produit Ioniq, la berline Ioniq 6 qui vient seconder le multisegment Ioniq 5 lancé il y a un peu plus d’un an déjà.

Quant à l’offre utilitaire, elle demeure sensiblement la même, malgré quelques changements dignes de mention ici et là.

Voici ce qui attend les consommateurs canadiens cette année du côté de la marque Hyundai.

LES VOITURES

Hyundai Elantra

Photo : Hyundai Hyundai Elantra N

La berline compacte Elantra est désormais la porte d’entrée de la marque. En effet, le retrait de la boîte manuelle à bord du multisegment urbain Venue fait en sorte que l’Elantra est le véhicule le plus accessible en 2023. Bien entendu, il s’agit d’une livrée de base munie du moteur thermique sans aucune électrification ou gain de puissance.

L’Elantra est disponible en quatre niveaux de finition : Essential, Preferred et Luxury qui peut aussi être équipée de la motorisation hybride en option, ainsi que la N Line Ultimate qui troque la mécanique de base pour le bloc turbocompressé de 1,6 litre de cylindrée. Son équipement est plus complet et sa conduite est plus sportive.

Toutefois, aucune Elantra n’arrive à la cheville de l’Elantra N, la berline haute performance qui a remplacé l’ancienne Veloster N dans l’organigramme performance de la marque. Avec son moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres et son choix de boîte de vitesses – oui, il y a une unité manuelle à six rapports –, la plus sportive des Elantra risque de ne pas passer inaperçue en plus d’accrocher un large sourire au visage de son conducteur chaque fois qu’il la sortira pour une balade riche en adrénaline.

Hyundai Sonata

Photo : Hyundai Hyundai Sonata N-Line

La berline intermédiaire de la marque a beau s’améliorer année après année, elle n’échappe pas à la vague utilitaire qui dévaste depuis une décennie les segments des voitures. Même un nom connu comme la Sonata est menacé d’extinction. On verra si les rumeurs de retraite disent vrai.

En 2023, tout va bien. La Sonata est offerte en quatre niveaux, et ce, avec quatre motorisations distinctes. En effet, la livrée Preferred sort de l’usine avec un 4-cylindres atmosphérique de 2,5 litres, et la Sonata Sport passe au 4-cylindres turbo de 1,6 litre. Ensuite, la Sonata N Line est plus sportive avec son 4-cylindres turbo de 2,5 litres, tandis que l’Ultimate Hybrid ferme la marche avec son bloc thermique de 2,0 litres et son système hybride qui réduit les émissions et la consommation de carburant.

Hyundai Ioniq 6

Photo : Hyundai Hyundai Ioniq 6

Même si les utilitaires Hyundai vont assurément continuer de connaître beaucoup de succès au Canada, la grande nouveauté pour 2023 prend la forme d’une voiture au profil assez unique merci. L’Ioniq 6 vient seconder l’Ioniq 5 dans le créneau exclusivement électrique.

La nouvelle représentante de Hyundai a droit à un style bien différent de celui employé pour le petit VUS électrique, et ce, même si l’Ioniq 6 repose sur la même architecture et des chiffres similaires en matière d’efficacité et de performances.

D’ailleurs, il faut aussi prévoir l’arrivée d’une Ioniq 6 N d’ici quelques mois, car l’Ioniq 5 N est sur le point de faire son entrée dans l’arène des utilitaires électriques haute performance.

LES VUS

Hyundai Ioniq 5

Photo : D.Boshouwers Hyundai Ioniq 5

Le plus angulaire des utilitaires Hyundai n’offre aucune option thermique sous son capot. En effet, le multisegment qui pourrait même être considéré comme une voiture malgré son titre de multisegment n’est livrable qu’avec des options purement électriques.

En entrée de gamme, la livrée Preferred vient avec un seul moteur logé sur l’essieu arrière et une autonomie de 354 km selon les estimations de RnC (Ressources naturelles Canada).

Le véhicule est aussi disponible en livrée Preferred Long Range, celle-ci venant avec une batterie plus grosse de 77,4 kWh (contre 58 pour la version de base) et une distance possible de 488 km.

Puis, il y a la livrée Preferred AWD Long Range qui greffe un deuxième moteur sur l’essieu avant pour un rouage intégral. Notez qu’il est toujours possible de cocher l’option Ultimate pour ajouter une touche de luxe au VUS électrique.

Hyundai Kona

Photo : Hyundai Hyundai Kona Electric

L’année-modèle 2023 sera la dernière du Kona de première génération. Hyundai a récemment levé le voile sur les grandes lignes de la deuxième génération du Kona qui, contrairement au modèle sortant, sera disponible avec une mécanique hybride sous le capot.

Mais pour 2023, le Kona nous revient sans grands changements notoires. C’est donc de dire qu’il est toujours disponible avec trois niveaux de finition et deux motorisations possibles dans sa version à moteur thermique, soit un 4-cylindres atmosphérique de 2,0 litres ou un bloc turbo de 1,6 litre pour la livrée N Line AWD.

Le tonitruant Kona N, lui, sort de l’usine avec le même moteur que l’Elantra N, soit un 4-cylindres turbo de 276 chevaux et 289 lb-pi de couple connecté à une unité à double embrayage à huit rapports et un rouage intégral. Ce bolide en tenue utilitaire n’est offert qu’en une seule version.

Finalement, le Kona électrique est disponible en livrée Preferred ou Ultimate, les deux qui sont des modèles à traction, rappelons-le.

Hyundai NEXO

Il y a de fortes chances que vous n’aperceviez jamais ce dernier. Le Hyundai NEXO est aussi rare que la seule autre voiture issue d’une grande marque à devoir faire le plein en hydrogène pour faire fonctionner son groupe motopropulseur purement électrique, la Toyota Mirai.

Hyundai poursuit tout de même sa stratégie à deux niveaux de finition, soit Preferred ou Ultimate, cette dernière étant mieux nantie au niveau de l’équipement.

Hyundai Palisade

Photo : Hyundai Hyundai Palisade

Lancé en 2019 (en tant que modèle 2020), le gros Hyundai Palisade a droit à sa première refonte majeure et le moins qu’on puisse dire, c’est que le cousin proche du Kia Telluride s’est payé une belle cure de rajeunissement. La devanture du véhicule est particulièrement réussie, du moins lorsque comparée à celle qui l’a précédée.

Le Palisade, en attendant l’arrivée du tout électrique Ioniq 7, se veut la seule véritable option familiale à trois rangées de sièges dans la gamme du constructeur. Disponible en trois niveaux, soit Preferred, Urban (avec une touche assombrie) et Ultimate Calligraphy, le Hyundai Palisade 2023 est également plus équipé que jamais, une formule employée par Hyundai depuis son arrivée en sol canadien dans les années 80.

Hyundai Santa Fe

Photo : Hyundai Hyundai Santa Fe

Le tout premier véhicule utilitaire sport à porter l‘écusson Hyundai est toujours en service, et ce, malgré l’arrivée d’une gamme complète de modèles plus grands ou plus petits. Le Santa Fe est, à l’instar de son petit frère le Tucson, un VUS qui peut être commandé avec un groupe motopropulseur à essence, hybride ou hybride rechargeable.

La version à essence fait confiance à un moteur 4-cylindres atmosphérique de 2,5 litres et le rouage intégral livré de série. Cette version est proposée en trois niveaux de finition, soit Preferred, Urban et Ultimate Calligraphy.

L’option hybride ne semble pas être aussi prisée des consommateurs, car les stratèges de la marque au pays s’en tiennent uniquement à cette livrée Luxury Hybride munie d’un moteur 4-cylindres turbo de 1,6 litre et une boîte de vitesses automatique à six vitesses. Le rouage intégral est également livré de série.

Finalement, l’option hybride rechargeable est elle aussi uniquement proposée avec un seul niveau, soit Luxury Hybride, mais il faut débourser 4 600 $ de plus pour passer en mode hybride rechargeable… et profiter des rabais gouvernementaux et de l’autonomie plus grande en mode électrique!

Hyundai Tucson

Photo : Hyundai Hyundai Tucson

C’est d’ailleurs le même genre de stratégie pour le Tucson. Le VUS est livrable en quatre niveaux de finition avec la motorisation thermique : Essential (à deux roues motrices ou quatre roues motrices livrable), Preferred (à deux roues motrices ou quatre roues motrices livrable), Urban ou N Line pour ceux et celles qui préfèrent une touche plus sportive à bord de leur VUS.

Les deux options électrifiées (hybride et hybride rechargeable) sont toutes les deux disponibles en livrées Luxury hybride ou Ultimate hybride. Ces deux versions du Tucson font appel au même groupe motopropulseur 1,6 litre turbo que dans le Santa Fe.

Hyundai Venue

Photo : Hyundai Hyundai Venue

L’année-modèle 2023 est celle où le Venue d’entrée de gamme laisse tomber définitivement la boîte manuelle. Eh oui, l’IVT (pour Intelligent Variable Transmission) est l’unique option de transmission entre le petit moteur 4-cylindres de 1,6 litre et les roues motrices avant.

La livrée Trend a également été envoyée à la retraite, ce qui laisse trois choix au consommateur : Essential, Preferred et Ultimate.

LA (SEULE) CAMIONNETTE

Hyundai Santa Cruz

Le constructeur coréen est enfin représenté dans le créneau très niché de la camionnette de loisir. L’offre de Hyundai Canada doit compétitionner le Ford Maverick disponible en plusieurs livrées différentes. En effet, les stratèges de la marque coréenne ont préféré ignorer les versions moins cossues du pickup, contrairement au marché américain où une mécanique atmosphérique est disponible.

Chez nous, seul le moulin 4-cylindres turbo de 2,5 litres est offert, l’engin qui fait équipe avec une boîte de vitesses automatique à huit rapports et un rouage intégral de série. Notez que le Santa Cruz est richement équipé, que ce soit dans la livrée Preferred ou la « toute garnie » Ultimate.

Photo : D.Boshouwers Hyundai Santa Cruz

