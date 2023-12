• Auto123 compare les Hyundai Santa Fe PHEV 2023 et Kia Sorento PHEV 2023.

À notre époque, quand on parle de modèles électrifiés, difficile de ne pas mentionner la Corée du Sud. Le trio de marques automobiles du groupe Hyundai (Kia, Hyundai et Genesis) comptait au début de l’automne 2023 quinze modèles électrifiés.

Le chemin parcouru par ces marques est considérable. Surtout dans le cas de Kia et de Hyundai, deux compagnies qui passent sous la loupe ici, alors que nous examinons de plus près deux de leurs produits : le Hyundai Santa Fe PHEV 2023 et le Kia Sorento PHEV 2023.

Fiche technique du Hyundai Santa FE PHEV 2023 - prix : 49 699 $

Fiche technique du Kia Sorento PHEV 2023 EX - prix - prix : 47 795 $

Fiche technique du Kia Sorento PHEV 2023 EX+ - prix : 52 795 $

Fiche technique du Kia Sorento PHEV 2023 SX - prix : 57 195 $

Design du Hyundai Santa Fe PHEV 2023 - 7,5/10

Ce que vous pensez du style de l’actuel Santa Fe dépend de votre appétit pour les grilles flamboyantes, les phares surbaissés et les phares de jour surélevés.

Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas afficher un peu de distinction dans le segment des VUS grand public, lui qui a besoin d’un peu de couleur ?

Hyundai Santa Fe PHEV 2023 Photo : D.Heyman

Kia Sorento PHEV 2023 Photo : Kia

Design du Kia Sorento PHEV 2023 - 8/10

Alors que le Santa Fe attire l’attention avec sa calandre, le modèle de Kia présente un ensemble stylistique plus complet. Les pare-chocs et les plis latéraux sont joliment ciselés, la calandre en « nez de tigre » est bien exécutée, et le résultat global donne une impression de musculature.

Contrairement au Santa Fe, le Sorento propose des feux très originaux, complétés par un diffuseur arrière en aluminium. L’ensemble confère au modèle une allure plus autoritaire que celle du Hyundai.

Hyundai Santa Fe PHEV 2023, intérieur Photo : D.Heyman

Intérieur du Hyundai Santa Fe PHEV 2023 - 8,5/10

Les habitacles des VUS modernes ont tendance à se centrer sur un écran multimédia central dominant, mais ce n’est pas vraiment le cas avec le Santa Fe 2023.

Ici, on note surtout la diagonale de l’écran principal (12,3 pouces, donc tout de même) et les nombreux boutons — y compris ceux du sélecteur de vitesse — ainsi que celui de la molette de sélection du mode de conduite. L’interface est unique et facile à utiliser.

Le reste de l’habitacle emprunte la même voie, avec des surfaces évasées et des lignes fluides qui créent une véritable impression d’aération, de confort et de modernité. Ajoutez à cela des sièges confortables (chauffants à l’avant, de série), livrables en tissu, similicuir ou cuir véritable avec une belle sélection de couleurs, y compris des approches bicolores. Le style de l’intérieur est de premier ordre.

Le Santa Fe ne peut cependant accueillir que cinq personnes, alors que le Sorento offre en option une troisième rangée. En contrepartie, la deuxième rangée du Santa Fe est plus spacieuse que celle du Sorento, elle qui est bousculée par la troisième rangée derrière.

Kia Sorento PHEV 2023, intérieur Photo : Kia

Intérieur du Kia Sorento PHEV 2023 - 7/10

Les modèles récents de Kia sont reconnus pour leur style intérieur sobre. Et en effet, il n’y a pas si longtemps, les gens rêvaient d’un intérieur plus simpliste. Mais les temps ont changé et les acheteurs veulent plus de luminosité. Kia a donc ajouté un peu d’éclat à l’habitacle du Sorento, principalement sous la forme d’une imposante console centrale en forme de H. Son aspect est étrange, et le fini noir piano niché dans ses montants n’aide pas vraiment.

Néanmoins, les commandes sont agréables au toucher et le levier de vitesses prend la forme d’une molette, contrairement à celui du Santa Fe qui se veut une série de boutons. De plus, le fait que la même molette soit utilisée pour contrôler les modes de conduite simplifie les opérations.

Les sièges sont agréables, mais ils n’offrent pas le même soutien que ceux du Santa Fe.

En fin de compte, l’intérieur du Sorento montre simplement son âge plus que celui du Hyundai, et c’est logique puisque le Sorento doit être rafraîchi en 2024.

Hyundai Santa Fe PHEV 2023, bas de console centrale Photo : D.Heyman

Technologie et sécurité dans le Hyundai Santa Fe PHEV 2023 - 8/10

Les écrans du bloc d’instruments et du système multimédia mesurent tous deux 12,3 pouces et ce dernier offre une réactivité tactile, en plus de proposer de grosses icônes. La palette de couleurs est discrète et la teinte bleu foncé qui domine la présentation est assez agréable à l’œil. Les applications Apple CarPlay et Android Auto sont de série. Le chargement sans fil est offert avec les deux versions plus haut de gamme et, au lieu de placer votre appareil à plat, il s’insère verticalement dans une fente, juste à la droite du conducteur. L’application Sounds of Nature de Hyundai est là pour vous offrir des sons apaisants, que ce soit des vagues, de la pluie, ou l’ambiance d’un café animé.

En matière de sécurité, tous les éléments de base sont de série avec la version PHEV, y compris l’aide à la collision avant, le centrage dans la voie, l’avertisseur d’angles morts (qui n’inclut malheureusement pas les deux caméras que l’on retrouve exclusivement avec le modèle non hybride Ultimate Calligraphy), le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistant aux feux de croisement et l’avertisseur du niveau d’attention du conducteur.

Kia Sorento PHEV 2023, bas de console centrale Photo : Kia

Technologie et sécurité du Kia Sorento PHEV 2023 - 9/10

Signe que le Sorento est un brin plus avancé à ce chapitre, on y retrouve le système de caméra d’angles morts, pas offert avec le Santa Fe. Cette caméra d’angles morts (qui diffuse les images au bloc d’instrument à l’activation des clignotants) est l’une des aides à la sécurité les plus utiles. Par contre, il faut passer à la version SX pour bénéficier de cette fonction. Pour le reste, le Sorento dispose des mêmes équipements de série que le Santa Fe, bien que la version PHEV se décline de trois façons (EX, EX+ et SX) contre une seule pour le Santa Fe.

Le système multimédia du Sorento remplace les couleurs bleues du Santa Fe par du noir et du blanc, ce qui le rend encore plus agréable à regarder. Il offre lui aussi Sounds of Nature.

Hyundai Santa Fe PHEV 2023 vs Kia Sorento PHEV 2023 Photo : D.Heyman / Kia

Conduire le Hyundai Santa Fe PHEV 2023 - 8,5/10

Le Santa Fe peut parcourir 50 km en mode tout électrique, ce qui est la moyenne dans cette catégorie. Vous ne pouvez pas régler l’intensité de la régénération lorsque vous relâchez l’accélérateur, mais il y a un bouton EV/HEV qui vous aide à tirer le meilleur parti de votre niveau d’énergie (sélectionnez HEV, et le Santa Fe tiendra le niveau d’énergie plus longtemps. Dans les embouteillages, vous pouvez passer en mode EV et utiliser ce système lorsqu’il est le plus efficace).

Il y a également une molette de sélection pour les modes de conduite. Elle vous permet d’ajuster les réglages du groupe motopropulseur et du châssis, offrant des options comme Neige et Sport, par exemple.

Pourquoi un mode Sport avec un VUS hybride rechargeable, qui n’est d’aucune façon un modèle de performance ? La conduite du Santa Fe révèle pourquoi c’est logique.

La puissance est évaluée à 178 chevaux et 195 lb-pi de couple grâce à un 4-cylindres turbo de 1,6 litre, tandis que le moteur électrique de 66,9 kW ajoute 90 chevaux et 29 lb-pi. Ça approche cette version des Santa Fe les plus puissants qui utilisent un moteur 4-cylindres turbo de 2,5 litres. La puissance est suffisante pour aider à compenser les effets du poids supplémentaire dû au système PHEV.

Là où le Santa Fe brille vraiment, c’est au niveau de la conduite et de la maniabilité. Il offre suffisamment de souplesse pour se donner un air presque luxueux, tandis que la suspension est réglée de manière à réduire le roulis dans les virages. En mode Sport, on peut presque parler d’une conduite… dynamique.

Voir aussi : Essai du Hyundai Santa Fe PHEV 2022 : se brancher pour réussir

Conduire le Kia Sorento PHEV 2023 - 8/10

Le Sorento perd un demi-point ici en comparaison avec son cousin, et la raison est simple : son rendement est tout simplement plus ferme que celui du Santa Fe. C’est logique pour la variante Sorento SX non hybride qui profite du même 4-cylindres turbo de 2,5 litres et de la même puissance (281 chevaux et 311 lb-pi) que celle du Santa Fe. C’est cependant moins logique dans le cas de la version PHEV.

Le Sorento PHEV profite également du même moteur que le Santa Fe, bien que son couple soit plus généreux. Et effectivement, le modèle se montre plus agressif lors des départs arrêtés, et ce, en lien avec la configuration de son châssis, plus orientée vers la performance. Cela dit, même si je suis du genre à normalement choisir le réglage le plus ferme, dans ce cas, la conduite du Santa Fe semble mieux adaptée à ce type de véhicule.

Le Sorento offre un certain nombre de modes de conduite EV/HEV auxquels on accède de la même manière que dans le Santa Fe. Pour une raison quelconque, le Sorento semble moins enclin à demeurer en mode EV aussi longtemps que le Santa Fe.

Ces deux véhicules sont si près en matière d’autonomie que le facteur déterminant entre eux est vraiment la conduite, qui est plus raffinée dans le cas du Santa Fe.

Voir aussi : Essai du Kia Sorento Hybride Rechargeable 2022 : pour l’espace et la frugalité

Hyundai Santa Fe PHEV 2023 vs Kia Sorento PHEV 2023, trois quarts arrière Photo : Kia / D.Heyman

Le mot de la fin

Les deux modèles sont construits dans la même usine à West Point, en Géorgie, et ils partagent de nombreux éléments. Mais on ne s’en rendrait pas compte en les regardant. Passer du temps à bord de chacun d’eux révèle des différences plus marquées. Il y a l’ambiance flottante et aérée du Santa Fe, l’attitude plus musclée et performante du Sorento.

Mais comme nous ne sommes pas dans l’univers des VUS sportifs, le confort est plus important et le Santa Fe en offre bien plus à ce chapitre. Il s’agit d’une lutte très serrée, cependant, et les deux devraient être essayés par toute personne à la recherche d’un modèle PHEV dans ce segment.

Nos verdicts

Lequel est le plus confortable ? Hyundai Santa Fe

Lequel offre le plus grand nombre de places assises ? Kia Sorento

Lequel est le plus beau ? Égalité

Quel est le meilleur système d'info-divertissement ? Celui du Hyundai Santa Fe, d'un cheveu

Quel est l'intérieur le plus luxueux ? Hyundai Santa Fe

Lequel offre les meilleures aides à la sécurité ? Kia Sorento, d'un pouce

