Hyundai Tucson 2025 : retour des boutons à l’intérieur

• Hyundai présente les changements qui seront apportés au Tucson pour 2025.

La génération actuelle du Hyundai Tucson s’est pointée en 2021 comme modèle 2022. Pour 2025, ce qui sera sa quatrième année sur le marché, le modèle de quatrième génération va profiter de révisions esthétiques, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

C’est cependant à bord qu’on note les changements les plus importants. En somme, Hyundai a complètement revu la planche de bord, corrigeant ainsi plusieurs lacunes remarquées avec celle de la version actuelle.

Pour nous donner un aperçu des modifications, la compagnie a partagé quelques images. Il est à noter que la version présentée est celle destinée au marché européen, mais on devrait voir la version nord-américaine se pointer en début d’année 2024. La version révisée du modèle va assurément se pointer plus tard l’an prochain, comme modèle 2025.

Le tout nouveau Hyundai Tucson 2025 (Europe) Photo : Hyundai

À l’extérieur, on peut remarquer que la calandre a été redessinée. Elle occupe toujours le même espace, mais les éléments d’éclairage sont moins nombreux. Le bouclier inférieur a aussi été revu et présente désormais une allure plus robuste. La bande de protection qui se trouve dessous a aussi pris du volume.

Un faciès légèrement retouché, mais dont l’aspect visuel est un peu plus réussi.

L'intérieur du Hyundai Tucson 2025 (Europe) Photo : Hyundai

À bord, le coup d’œil est complètement différent. Le modèle actuel profite de deux écrans séparés ; un devant le conducteur (bloc d’instruments à affichage numérique), puis un autre (multimédia) intégré à la console centrale. Les deux disparaissent et sont remplacés par une simple unité qui s’étend du côté gauche du tableau de bord jusqu’à la console centrale.

On remarque aussi le déplacement des buses d’aérations. Elles étaient disposées au sommet du tableau de bord et voilà qu’elles retrouvent une place centrale, le long d’une bande qui fait la largeur de l’habitacle. Cette dernière sert à séparer l’écran et une nouvelle unité qui regroupe des boutons physiques pour les commandes du système de climatisation.

Volant, tableau de bord du Hyundai Tucson 2025 (Europe) Photo : Hyundai

Le sélecteur de rapports a aussi migré, de la console centrale à la colonne de direction. Là où il était situé, on retrouve un pavé pour la recharge sans fil d’appareils cellulaires. De nouveaux ports USB sont également présents à la console centrale du nouveau Tucson.

L’intérieur du modèle avait représenté une déception lors de la refonte de 2022. La présentation ne faisait tout simplement pas le poids vis-à-vis l’offre de la concurrence. Les changements apportés viennent corriger un peu cette réalité. L’ensemble est beaucoup plus harmonieux.

Mécaniquement, rien ne devrait changer. Nous aurons plus de détails sur le Tucson qui nous est réservé lorsque Hyundai dévoilera officiellement nos versions.