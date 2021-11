En 2018, le gouvernement conservateur ontarien de Doug Ford a fait tomber le programme d’incitatif à l’achat d’un véhicule électrique qui était alors en vigueur. Ce dernier pouvait permettre aux acheteurs de profiter d’un rabais total de 14 000 $ lors de l’acquisition d’un produit électrique.

Les libéraux de l’Ontario ont l’intention de faire revivre une telle mesure s’ils sont élus le 2 juin prochain, date prévue des législatives là-bas. Ils se sont en fait engagés à rétablir un programme qui donnerait aux acheteurs jusqu’à 8000 $ de réduction sur le prix d’achat des modèles admissibles.

Le chef du Parti libéral de l’Ontario, Steven Del Duca, a déclaré que le programme s’appliquerait aux véhicules électriques dont la valeur maximale serait de 60 000 $, une approche identique à celle en vigueur au Québec. Le gouvernement offrirait aussi différents niveaux de soutien pour les achats et les locations. Il proposerait également jusqu’à 1500 $ aux consommateurs pour l’acquisition de matériel de recharge.

« La création d’un nouveau programme d’incitation à l’achat de véhicules électriques est une solution gagnante pour les familles ontariennes. Il fera progresser la lutte contre les changements climatiques, créera des emplois bien rémunérés et apportera un soulagement nécessaire au portefeuille des Ontariens », a-t-il ajouté.

Steven Del Duca a déclaré que les critères d’admissibilité au programme incitatif refléteraient ceux du programme fédéral iZEV qui offre jusqu’à 5000 $ aux acheteurs qui optent pour des véhicules « zéro émission ».

Sur le plan politique, la promesse est intéressante, car elle place les libéraux en opposition directe aux conservateurs, ce qui va forcer plusieurs électeurs à choisir un camp en fonction de leurs intérêts, mais aussi de leurs convictions. Pour le gouvernement de Doug Ford, il est plus important d’aider les fabricants de véhicules électriques plutôt que les consommateurs.

Photo : D.Boshouwers Kia Soul EV

Le parti vert et le parti néo-démocrate ont également soutenu, et ce tout récemment, la réintroduction d’un incitatif provincial pour les véhicules électriques, incitatif qui alignerait l’Ontario sur d’autres juridictions importantes.

On sait qu’en Colombie-Britannique et au Québec, les consommateurs peuvent profiter de mesures importantes. Ça peut aller jusqu’à 3 000 $ dans le premier cas, jusqu’à 8000 $ dans le deuxième. Et l’effet sur les ventes est direct. Automotive News, qui rapporte la nouvelle, explique que l’an dernier, la vente de véhicules « zéro émission » a représenté 8,4 % des nouvelles immatriculations de véhicules légers sur le territoire. Au Québec, on parle d’une proportion de 6,8 %. En Ontario, là où il n’y a pas de mesure, outre le 5000 $ du fédéral (sur les véhicules de moins de 45 000 $), seulement 1,8 % des nouvelles immatriculations de véhicules légers était l’affaire de produits électriques.

Les libéraux ontariens ont aussi promis, s’ils sont portés au pouvoir, d’introduire une subvention de 30 % pour de nouvelles infrastructures de recharge dans les rues des municipalités, les blocs d’appartements, les lieux de travail et les endroits qui servent de points de transit pour les automobilistes à travers la province.