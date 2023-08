Infiniti dévoile le concept QX Monograph

Infiniti a profité des activités de la semaine automobile de Monterey, qui se tient en Californie, pour dévoiler un concept, le QX Monographe. Ce modèle, on vous en parlait il y a quelques jours, sert à monter le design des futurs produits de la marque.

Ce qui saute aux yeux, c’est qu’on découvre pratiquement la prochaine version de production du QX80. La compagnie n’a pas fait allusion à ce dernier lors de la présentation du modèle à Pebble Beach, mais le format du véhicule ne ment pas.

Le nouveau concept d'Infiniti QX Monograph Photo : Infiniti Canada

Les lignes du concept ne nous réservent pas de grandes surprises. Elles s’inscrivent dans une suite logique qui a pour la dernière fois été présentée avec le QX60 Monograph. N’empêche, on note quelques éléments intéressants en prenant le temps d’observer les photos du véhicule.

C’est le cas des phares de jour qui sont situés au bout du capot et de chaque côté de la grille. Ces derniers adoptent une signature « touches de piano » pour une présence unique et reconnaissable, avec des séquences illuminées pour l’accueil et le départ. Quant à la grille, entièrement redessinée et arborant un logo retouché, elle est censée évoquer une forêt de bambous.

Design du concept Infiniti QX Monograph Photo : Infiniti Canada

De côté, on note le caractère très épuré du design avec une ceinture de caisse très horizontale, des poignées de porte incrustées dans la carrosserie et des vitres qui apparaissent être sans cadre. À l’arrière, une bande relie les feux qui montrent une signature composée de blocs rouges de différentes grosseurs. Les jantes sont bien sûr massives et leur design, mentionne Infinity, est inspiré d’éoliennes.

Quant aux rétroviseurs, ils prennent la forme d’unités qui sont prêtes pour la production plutôt que le design mince qu’on peut voir avec la plupart des concepts. C’est ce qui nous fait dire qu’on n’est pas trop loin de la production avec cette étude stylistique.

Mécaniquement, Infiniti n’a rien annoncé. Il faudra voir si l’électrification, sous une forme ou une autre, sera au rendez-vous cette fois-ci avec le QX80.