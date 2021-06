C’est en 2013 que le QX60 a vu le jour chez Infiniti. En fait, pour sa première année sur le marché, on parlait du JX ; c’était avant que la compagnie change la nomenclature de tous ses modèles en 2014 pour leur faire adopter la lettre Q.

C’est donc presque 10 ans qui se sont produits depuis ce moment, ce qui est un délai énorme pour procéder au renouvellement d’un produit. N’empêche, le moment est venu alors que la deuxième génération du modèle s’apprête à faire ses débuts avec un style passablement revu, un design qui nous indique à quoi va ressembler la suite des choses pour les futurs nouveaux produits de la marque.

Faisons le tour des changements les plus importants concernant cette deuxième cuvée.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Infiniti Infiniti QX60 2022, de haut

Signature

Infiniti parle d’une nouvelle signature pour ses produits et c’est effectivement le cas. Cependant, celle-ci s’inscrit dans la continuité alors qu’on reconnaît facilement un produit Infiniti. Bien sûr, l’immense grille y est pour quelque chose. On remarque cependant des traitements très différents à la hauteur des phares, ainsi qu’une ligne de profil très horizontale, même en ce qui a trait au capot. Le responsable du design chez Infiniti, Alfonso Albaisa, faisait référence à ce qu’on peut traduire comme un déploiement musculaire horizontal. Voilà !

Si une partie du véhicule nous fait davantage écarquiller les yeux, c’est l’arrière. Les lignes, le design des feux, le caractère affirmé de l’ensemble, c’est plutôt réussi.

Du reste, la vocation ne change pas alors qu’on retrouve les mêmes dimensions et la même configuration intérieure à sept places.

Photo : Infiniti Infiniti QX60 2022, intérieur

À bord

À l’intérieur, la présentation a bien sûr été revue. Les photos montrées nous font découvrir un environnement classique, mais de très bon goût. Même l’écran « flottant », qui repose sur une partie plate située à l’avant du haut du tableau de bord, est plutôt bien intégré. À la console, on retrouve des commandes traditionnelles et tout semble bien dessiné en matière d’ergonomie.

Surtout, une impression de richesse se dégage de l’ensemble. Alfonso Albaisa parlait des détails, comme les surpiqûres et l’abondance de cuir à l’intérieur ; c’est visible sur les photos.

Autrement, vous vous en doutez, l’équipement ne manquera pas, des caractéristiques de sécurité aux aides à la conduite, en passant par l’affichage tête-haute sur écran de 10,8 pouces. Quant aux écrans (multimédia et devant le conducteur), les deux font 12,3 pouces. Fait étonnant, le branchement pourra se faire sans fil à l’application Apple CarPlay, mais il faudra toujours utiliser son câble pour Android Auto. Une formalité, dit-on, qui pourra éventuellement être corrigée.

Le modèle conserve aussi ses sièges arrière capables de recevoir un siège d’enfant ET de s’incliner avec l’avant tout en laissant assez de place pour l’accès à la troisième rangée. Quant aux fauteuils avant, ils profitent, enfin, de la technologie « zéro gravité » de Nissan.

Photo : Infiniti Infiniti QX60 2022, moteur

Le moteur

Au cœur du nouveau QX60 va se trouver un moteur V6 de 3,5 litres qui annonce une capacité de 295 chevaux. Cette mécanique va travailler de concert avec une boîte de vitesses automatique à neuf rapports, un peu comme on a vu avec le nouveau Pathfinder chez Nissan. Il s’agit d’une rupture philosophique importante pour le constructeur qui ne jurait que par la transmission à variation continue (CVT) pour son modèle. Cette fois, on ne joue pas à l’autruche ; la compagnie explique avoir répondu à une demande de la clientèle qui souhaitait une meilleure capacité de remorquage, ce que la nouvelle combinaison mécanique permet. La limite passe donc de 5000 à 6000 livres.

Tous les modèles vont bien sûr profiter de la traction intégrale, une unité passablement revue que la compagnie promet encore plus efficace et réactive/proactive. Un autre des éléments qui a été retravaillé, c’est le système de conduite semi-autonome ProPilot. Celui-ci promet d’être plus probant et plus autonome, notamment grâce à un lien avec le système de navigation.

Photo : Infiniti Infiniti QX60 2022, arrière

Le reste

Pour le reste, c’est bien sûr lorsque nous aurons un contact avec le modèle qu’on pourra en prendre une meilleure mesure. Les présentations en ligne forcée par la pandémie et des essais routiers parfois retardés rendent plus difficile l’appréciation initiale d’un véhicule. Conséquemment, il est important de se garder une petite réserve.

Lors de notre premier contact, nous pourrons revenir sur les éléments mentionnés, mais aussi faire le tour plus longuement du véhicule, notamment pour traiter de sa chaîne audio Bose à 17 haut-parleurs, de son accès WiFi ou encore de la nouvelle variante haut de gamme Monograph qui doit redéfinir les standards en matière de luxe.

Et, bien sûr, nos impressions de conduite. On peut déjà anticiper qu’elles seront meilleures, simplement en raison de la présence de la nouvelle boîte automatique.

L’Infiniti QX60 2022 est attendu vers la fin de la présente année en Amérique du Nord. Les prix et d’autres détails concernant la dotation nous parviendront à ce moment. Les informations concernant le moment où la réservation du modèle sera possible sont aussi à venir.