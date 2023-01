• Infiniti réserve le nom QX65 auprès des autorités.

• En mars dernier, les concessionnaires auraient reçu l’assurance qu’un nouveau modèle se pointerait bientôt.

• Un éventuel QX65 proposerait une configuration à deux rangées de sièges pour s’offrir comme solution de rechange aux BMW X6 et Mercedes-Benz GLE.

Les réservations de noms de véhicules auprès des autorités ne veulent pas toujours dire quelque chose. Parfois, un constructeur est simplement prudent et s’assure de retenir une appellation afin qu’elle n’aboutisse pas aux mains d’un rival.

En d’autres occasions, il est plus évident que le fabricant prépare quelque chose. C’est le cas avec la plus récente demande effectuée par Infiniti, la marque de luxe de Nissan. Cette fois, c’est l’appellation QX65 qui a été enregistrée au bureau américain des brevets et des marques de commerce le 22 décembre dernier.

C’est le site CarBuzz qui a remarqué la chose. Et parce que le constructeur propose déjà le QX55, qui se veut une version coupée du QX50, on peut facilement deviner que la marque souhaite offrir une variante au style quelque peu différent du QX60 qui a été renouvelée l’an dernier.

Photo : Infiniti Infiniti QX55

Une rumeur courait déjà quant à l’arrivée d’une variante liée à ce VUS. Elle rapportait que les concessionnaires, toujours ouverts à recevoir de nouveaux produits, pourraient compter sur une version à deux rangées du QX60. Le modèle permettrait à la marque d’offrir une solution de rechange à ceux qui magasinent un BMW X6 ou encore la variante coupée du Mercedes-Benz GLE.

Infiniti n’est pas la firme la plus active depuis quelques années, mais ça pourrait bouger au cours des prochains mois, d’abord avec ce véhicule, puis avec un premier modèle électrique qui serait lancé pour l’année 2025. Un QX80 repensé pourrait aussi nous parvenir dans un avenir plus ou moins rapproché.