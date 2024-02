Lincoln, la marque de luxe de Ford, vient de présenter la version 2025 de son VUS Aviator. On ne parle pas d’une nouvelle génération pour ce modèle, mais plutôt d’une évolution effectuée via le biais de rafraîchissements.

En gros, on apporte quelques changements au style, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, tout en ajoutant plus de technologies. Ce modèle n’est pas sur la liste de bien des acheteurs et Lincoln espère assurément le ramener dans les discussions de plusieurs.

L’Aviator demeure un produit important pour la division, notamment dans la lutte qu’elle livre à certains rivaux, dont Buick. Cependant, un recul de 29 % l’an dernier fait qu’on doit bouger. On se souviendra que la compagnie avait dû cesser la production pendant des semaines en raison d’un problème de qualité lié au rappel d’une caméra.

Lincoln Aviator 2025, avant Photo : Lincoln

Sur le plan du style, on note l’arrivée d’une nouvelle calandre avec cette cuvée 2025, de nouveaux phares, ainsi qu’une nouvelle animation séquentielle pour les phares de jour.

L'habitacle du Lincoln Aviator 2025 Photo : Lincoln

À bord, on remarque la présence d’un écran multimédia plus massif à 13,2 pouces, porteur du nouveau système Lincoln Digital Experience, qu’on promet plus convivial. Il permet l’accès à des jeux vidéo, ainsi qu’à la chaîne YouTube, entre autres fonctionnalités. À la deuxième rangée, on va aussi profiter, de série, de fauteuils de type capitaine. Et pour la première fois, l’Aviator sera équipé du système de conduite semi-autonome BlueCruise.

« Avec le nouvel Aviator, la technologie joue un rôle encore plus important dans la création d’un espace relaxant et luxueux que nos clients apprécient et attendent de Lincoln. Avec des fonctionnalités avancées et connectées comme le système Lincoln Digital Experience et la technologie de conduite mains libres BlueCruise, nous créons un nouveau sanctuaire numérique sur la route. » - Heidi Shaffer, directrice de Lincoln

Lincoln Aviator 2025 blanc Photo : Lincoln

Plus de hybride

Le modèle sera équipé d’un moteur V6 biturbo de 3,0 litres (400 chevaux et 415 lb-pi de couple) et d’une transmission automatique à 10 rapports. L’option hybride est laissée de côté, comme on a pu le voir avec le Ford Explorer 2025 qui a été dévoilé la semaine dernière.

La compagnie promet aussi plus de personnalisation que jamais, comme avec l’ajout de l’ensemble Jet. Ce dernier, offert avec toutes les versions, comprend des jantes en aluminium noir de 22 pouces, des pneus toutes saisons et des éléments extérieurs (calandre, logos, pourtours de fenêtre et rails de toit, entre autres).

L’Aviator 2025, qui sera assemblé à l’usine Ford de Chicago, sera livrable à partir de cet été.

Design extérieur du Lincoln Aviator 2025 Photo : Lincoln

Sièges du Lincoln Aviator 2025 Photo : Lincoln