Infiniti présentera son concept électrique Vision Qe en première mondiale (dans un salon) lors du prochain Salon international de l’automobile de Toronto. Le concept a été présenté pour la première fois l’automne dernier, mais cette fois-ci, il ne s’agira pas d’une affaire virtuelle. En fait, Auto123 sera sur place dans la Ville Reine pour une visite guidée du Vision Qe, en présence d’Alfonso Albaisa, le responsable du design à l’échelle planétaire chez Nissan.

Le concept Infiniti Vision Qe Photo : Infiniti

Infiniti vision Qe, nouveau concept électrique Photo : Infiniti

Cependant, on rapporte que le constructeur repousse l’échéance de la phase de production du modèle. La raison ? Comme le rapporte le site CarScoops, ce serait pour « améliorer la compétitivité du produit. » On s’attend désormais à ce que le concept Vision Qe (ou quel que soit le nom de la version de production) n’entre pas en production avant le printemps 2027.

Pour l’instant, l’utilité principale de ce nouveau concept est d’épater les visiteurs du Salon de l’auto et aussi de donner un aperçu de l’orientation future du design de la marque Infiniti, qui s’efforce de se remettre d’une période difficile ces dernières années. Le modèle se présente sous la forme d’un fastback avec un faciès avant anguleux et des unités d’éclairage que le constructeur qualifie de « touches de piano numériques. » Le pare-brise s’écoule vers l’arrière en formant un angle horizontal avec le toit incliné. Cette voiture semble conçue pour la vitesse et propose un excellent niveau d’aérodynamisme.

QX Monograph

Infiniti profitera de la même occasion pour présenter en première canadienne le concept QX Monograph, lui qui deviendra le successeur de l’actuel QX80 lorsqu’il sera prêt à être lancé. Le dévoilement officiel du modèle de production est prévu pour la fin de l’année, mais les visiteurs du salon de Toronto pourront voir en avant-première ce qui est probablement un modèle très près de la production.

Infiniti QX monographe, concept Photo : Infiniti

Le Salon de Toronto, édition 2024, se tiendra du 16 au 25 février au Palais des congrès Metro Toronto, précédé de la traditionnelle journée des médias.