Jaguar cesse la vente de ses voitures neuves au Royaume-Uni

Jaguar, l’iconique marque britannique, a pris une décision audacieuse : elle cesse la vente de ses voitures neuves sur son propre territoire, le Royaume-Uni, d'ici la fin du mois. Ce choix est motivé par une transformation en profondeur, visant à repositionner Jaguar comme une marque de luxe 100 % électrique à partir de 2025.

Annoncée il y a presque quatre ans, la stratégie mondiale « Reimagine » de Jaguar Land Rover (JLR) vise à faire de Jaguar un leader du luxe électrique. La marque met fin à la vente de ses modèles thermiques au Royaume-Uni, même si ses nouveaux véhicules électriques ne sont pas encore disponibles. Cette décision, qui peut paraître frustrante pour certains, s'inscrit dans une vision stratégique à long terme et marque la volonté de Jaguar de se tourner vers un avenir plus écologique et haut de gamme.

Fin des modèles actuels : une étape vers l’électrification

Les modèles phares de la marque, tels que la E-Pace, XE, XF et F-Type, ont déjà disparu du marché britannique, et le F-Pace vient de les rejoindre. Dans une déclaration à Autocar, JLR confirme : « Dès novembre 2024, les ventes de nouveaux véhicules Jaguar prendront fin au Royaume-Uni. Nous avons cessé la distribution de notre génération actuelle de véhicules Jaguar.

Cependant, pour les marchés internationaux, ces modèles sont encore disponibles, même si leur production se termine bientôt. Les clients britanniques pourront toujours opter pour des véhicules certifiés d’occasion.

Jaguar F-Type 2024 | Photo : K.Soltani

Jaguar : un repositionnement stratégique vers le luxe ultra-premium

Propriété de Tata Motors depuis 2008, Jaguar prévoit de monter en gamme pour rivaliser avec Bentley et Aston Martin, abandonnant ainsi la compétition directe avec BMW, Mercedes-Benz et Audi. Le premier véhicule électrique de la nouvelle ère Jaguar pourrait se positionner comme concurrent de la Porsche Taycan, tandis qu'une version tout-terrain rivale du Bentley Bentayga est attendue en 2026.

Ces modèles seront construits sur la nouvelle architecture Jaguar Electrified Architecture, qui servira également de base pour une grande berline prévue plus tard dans la décennie.

Un futur concept GT et des ambitions électriques pour 2025

Un concept car de luxe à quatre portes, affichant un prix de départ de plus de 100 000 £ (environ 130 000 $), devrait être dévoilé cette année aux États-Unis. Rawdon Glover, le directeur général de Jaguar, a récemment admis que la transition vers une marque entièrement électrique avait été « extrêmement frustrante ». Jaguar voit toutefois dans cette transformation l’opportunité de vendre moins de véhicules avec des marges bénéficiaires plus élevées, ce qui permettra de consolider son image dans l’univers du luxe.

Jaguar se tourne résolument vers l'avenir avec une vision audacieuse qui repousse les frontières de l’innovation et du design. La marque entend séduire les passionnés de voitures électriques et de luxe avec une nouvelle génération de véhicules à la pointe de la technologie.

