Jaguar sera tout électrique en 2030

Jaguar-Land Rover a déclaré lundi que la marque Jaguar ne proposera que des véhicules électriques à compter de l’année 2030. Le virage va s’amorcer en 2025.

Du côté de Land Rover, on promet que 6 variantes entièrement électriques de la gamme seront au menu d’ici 5 ans. En 2030, la division espère que 60 % de ses ventes seront l’affaire de modèles tout électriques. Le premier se pointera en 2024.

Selon le site Automotive News, qui cite le chef de la direction Thierry Bollore, la production de véhicules à moteur à combustion serait « presque nulle » d’ici 2039. On peut donc s’attendre à ce qu’en 2040, tous les produits Land Rover soient électriques.

Pour en arriver à ces objectifs, on aura droit à une nouvelle plateforme pour produits électriques. Les modèles Land Rover seront construits sur une architecture de véhicule électrique différente afin d’offrir « deux personnalités uniques ».

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Land Rover Land Rover Defender 90

Les véhicules de Land Rover profiteraient à la fois de l’architecture modulaire longitudinale (MLA) et de l’architecture modulaire électrique (EMA). Les deux prennent en charge les moteurs à combustion et les approches 100 % électriques, mais la dernière est plus orientée vers la chose et n’accepte que des moteurs à combustion qui profitent d’une forme d’électrification. Tant Jaguar que Land Rover profiteront des technologies propres au groupe Tata, à qui elles appartiennent, pour la réalisation de cette transition.

Pour ce qui est des véhicules à venir, les spéculations vont bon train. La rumeur veut que Jaguar reconcentre ses efforts sur les voitures et qu’elle laisse la place à Land Rover pour les VUS, mais c’est à voir. Considérant à quel point les VUS sont populaires, une telle décision pourrait avoir l’effet de se tirer dans le pied.

Et qu’adviendra-t-il de la sportive Type F ? Une autre génération nous sera assurément proposée d’ici 2030, mais elle aussi passera à l’électrique à ce moment.

Le groupe Jaguar Land Rover va dépenser l’équivalent de 3,5 milliards de dollars américains sur une basse annuelle pour le développement de ses technologies d’électrification et de ses services de véhicules connectés.

Les actions de Tata Motors ont augmenté de 3 % après l’annonce. Jaguar joint sa voix à celle d’autres marques, dont Bentley, GM et Nissan, entre autres, qui ont annoncé un avenir tout électrique à compter des premières années de la décennie 2030.