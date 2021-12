L’an dernier, Jeep ajoutait une version allongée à la famille Grand Cherokee avec une variante simplement nommée L. Celle-ci nous présentait aussi à la nouvelle génération du produit. La version régulière a suivi il y a quelques semaines.

Pour la prochaine année, la première à avoir vu le jour profite déjà de changements, notamment en matière de technologie, mais aussi de coloris. En effet, un écran interactif de 10,25 pouces est ajouté pour le passager avant. Il s’agit d’une option, mais aussi d’une exclusivité dans la catégorie. En option, aussi, les passagers arrière pourront profiter de deux écrans de 10,1 pouces pour le divertissement, lequel profitera du service Amazon Fire TV. Ce dernier permet de jouer à des jeux, écouter des vidéos en continu, profiter de notre musique préférée, ainsi qu’accéder à des informations et visionner du contenu téléchargé.

L’écran livrable à l’avant peut servir, notamment, pour que le passager suive attentivement les instructions du système de navigation pour offrir son aide au conducteur. L’unité peut aussi montrer les vues des caméras du véhicule, mais aussi celle du système de divertissement. Elle est accessible avec les modèles Limited, Overland, Summit et Summit Reserve.

Quant aux unités arrière, on pourra les retrouver avec les mêmes versions.

Les écrans avant et arrière disposent également d’une prise HDMI pour qu’il soit possible de projeter le contenu d’un appareil sans fil sur l’écran et via le système Uconnect 5. Le passager avant peut aussi surveiller, arrêter, démarrer ou mettre sur pause le contenu de l’écran arrière.

Quant au modèle en tant que tel, deux nouveaux ensembles sont proposés, soit Limited Black et Summit High Altitude. Ils profitent d’accents distincts à l’extérieur, entre autres des jantes en aluminium noir brillant de 20 ou de 21 pouces, selon la version. Ils vont également porter des accents extérieurs noir brillant, des rails de toit, ainsi qu’une calandre distincte. Ces ensembles sont attendus un peu plus tard en cours d’année. Trois nouvelles couleurs sont aussi au menu : Ember, Hydro Blue et Midnight Sky.

Photo : Jeep Tableau de bord du Jeep Grand Cherokee L 2022