Auto123 y va d’un premier essai du Jeep Grand Cherokee 2022, en version courte cette fois.

Port Hope, Ontario - Le Jeep Grand Cherokee souffle sa trentième bougie cette année, le légendaire 4x4 lancé en 1992 (en tant que modèle 1993) qui s’accompagne déjà d’une variante L depuis quelques mois pour plaire aux troupes plus nombreuses. Or, le vrai Grand Cherokee, c’est celui-là, n’en déplaise aux stratèges de la marque ou aux familles élargies qui ont arrêté leur choix sur la plus longue des deux versions.

Le Grand Cherokee, c’est un mélange assez bien dosé de confort, de douceur de roulement et de capacités hors route ahurissantes et pour 2022, la nouvelle génération, la cinquième du nom, rehausser encore un peu la barre, notamment par l’ajout d’une variante 4xe un peu plus tard, mais également par un design plus riche, un habitacle moderne et une recette fort semblable à celle des générations précédentes.

J’ai pu, l’instant d’une journée, conduire cette génération WL – l’ancienne s’appelait WK – dans la belle région de Port Hope, en banlieue de la Ville Reine. Voici ce que j’ai retenu de ce premier essai de cette autre icône de la marque.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Jeep Jeep Grand Cherokee 2022, trois quarts avant

Un design au goût du jour

Lancée en 2010, la version antérieure (WK) a plutôt bien vieilli au fil des années, tellement en fait que Jeep a décidé de prolonger la carrière du Grand Cherokee précédent pour 2022. Ça en dit long sur l’importance du design de ce VUS capable de s’aventurer loin du bitume.

Mais, puisque Jeep doit regarder en avant, le département de design se devait de renouveler la silhouette du Grand Cherokee « sans le L ». D’ailleurs, sur une note personnelle, je dois dire que cette variante à empattement court paraît mieux que le Grand Cherokee L. Une simple impression ici, c’est tout!

À l’avant, le bouclier du VUS est identique à celui de son cousin plus long, ce qui n’est pas le cas derrière les portières avant. En effet, les portières de deuxième rangée sont plus courtes, tandis que cette fenêtre angulaire se marie bien avec ce pilier « flottant ». Les concepteurs de Jeep voulaient plus de visibilité à bord et cette ligne de caisse plus basse le confirme.

Photo : Jeep Jeep Grand Cherokee 2022, profil

En bon VUS intermédiaire, le Grand Cherokee se rend disponible en plusieurs livrées, du modèle de base Laredo (51 545 $) jusqu’à cette nouvelle variante Summit Reserve (78 040 $), exclusive au possible. Notez qu’il y a également les livrées Altitude (55 040 $), Limited (59 045 $), Trailhawk (63 645 $), Overland (68 045 $) et Summit (73 545 $). À ce petit jeu, le VUS intermédiaire américain peut jouer sur deux terrains, soit celui des utilitaires grand public, mais aussi celui des modèles de luxe avec les versions Overland et Summit.

Deux mécaniques connues… et une troisième très bientôt!

Lorsque le nouveau modèle fera son entrée dans les concessions du pays à la fin du mois, il sera disponible avec deux mécaniques bien connues du public. Le V6 Pentastar de 3,6-litres livre 293 chevaux et 260 lb-pi de couple et s’avère très bien adapté au châssis du véhicule. Le V8 HEMI, en revanche, constitue le moulin de choix pour les performances accrues et les travaux plus exigeants. Avec 357 chevaux et 390 lb-pi de couple, le 8-cylindres atmosphérique n’est peut-être pas aussi guttural que les modèles Hellcat, mais force est d’admettre qu’il rend le Grand Cherokee plus véloce lorsque le pied droit s’enfonce dans le plancher. En fait, j’irais même jusqu’à dire qu’il change carrément le comportement du modèle, notamment par le poids plus important entre les deux roues avant.

L’aile canadienne de Jeep a également confirmé qu’une variante 4xe viendrait se joindre à la fête quelque part en 2022. La mécanique hybride rechargeable déjà livrable à bord du Wrangler 4xe sera donc offerte à bord de cette version enfichable. Avec 375 chevaux en puissance et 470 lb-pi de couple maximal, l’option rechargeable risque d’être populaire lorsqu’elle arrivera sur nos routes, surtout en tenant compte de sa capacité de remorquage de 6 000 lb, soit 200 lb de moins que celle du modèle à moteur 6-cylindres. La consommation de carburant sera toutefois inférieure avec cette version 4xe, Jeep qui promet 4,1 Le/100 km.

Notez que toutes les versions du modèle sont équipées d’une boîte de vitesses automatique à huit rapports et d’un système quatre roues motrices, le modèle qui peut venir avec les systèmes Quadra-Trac I (boîtier de transfert à une vitesse), Quadra-Trac II (boîtier de transfert à deux vitesses) et Quadra-Drive II (boîtier de transfert à deux vitesses et différentiel à glissement limité électronique).

Photo : Jeep Jeep Grand Cherokee 2022, avant

Au volant… sur route et loin de celle-ci!

Ce premier contact s’est déroulé en trois temps. Mes premiers kilomètres sur route ont été à bord d’une livrée Altitude munie d’un moteur V6 Pentastar. Le modèle relativement abordable (pour la gamme) n’est certainement pas aussi bien nanti que les livrées luxueuses, mais n’empêche, la liste d’équipements est assez longue.

Le VUS a une fois de plus démontré pourquoi les consommateurs appréciaient sa douceur de roulement. Malgré les jantes de 20 pouces, le Grand Cherokee n’a jamais bronché sur l’autoroute ou sur les routes secondaires de la région, quoiqu’il aurait été préférable que le véhicule soit équipé de pneus d’hiver, soyons francs. Le système quatre roues motrices – qui peut même se déconnecter des roues avant lorsqu’il juge que c’est approprié – est excellent, mais il y a des limites d’adhérence qu’un train de pneus peut accomplir.

Le parcours hors route aménagé au CTMP (Canadian Tire Motorsports Park) à Bowmanville en Ontario a quant à lui été le test idéal pour voir de quel bois se chauffe la variante Trailhawk taillée pour ce genre d’exercice. Avec sa suspension pneumatique qui peut soulever le véhicule encore plus haut que par le passé, le rouage Quadra-Drive II et les barres antiroulis qui peuvent être déconnectées, le VUS n’a même pas bronché un seul instant. J’ai aussi pu profiter du système Selec-Speed qui joue le rôle d’un régulateur de vitesse pour la conduite hors route, et ce, jusqu’à concurrence de 8 km/h. Ainsi, dans les descentes ou les ascensions, je n’avais aucunement besoin d’utiliser le pédalier. C’est presque trop facile en fait!

Finalement, ce premier contact s’est terminé au volant de la version la plus cossue, la Summit Reserve, avec son moteur V8 HEMI et ses quatre écrans à la première rangée et les deux autres à l’arrière. Le modèle le plus habillé s’est comporté comme un authentique VUS de luxe, plus lourd sur les roues avant, mais aussi plus puissant sous le pied droit. La sonorité du 8-cylindres est également plus convaincante, idem pour les accélérations.

Photo : Jeep Jeep Grand Cherokee 2022, intérieur

Le mot de la fin

Pour un bref premier contact, le Jeep Grand Cherokee 2022 s’est très bien comporté, mieux que son cousin L du moins qui doit composer avec un excès de poids et une plateforme plus longue. Le Grand Cherokee L est un grand routier, tandis que le Grand Cherokee « sans le L » peut également jouer le rôle d’aventurier avec ses capacités hors route étonnante. Face aux autres VUS intermédiaires, le Grand Cherokee 2022 est presque marginal et ce n’est que le début, car d’autres versions s’en viennent.

On aime

Un design fort réussi

Confortable

Un vrai 4x4 prêt pour l’aventure (Trailhawk)

On aime moins

Consommation de carburant élevée

Sièges trop courts à l’avant

Certaines commandes difficiles à voir sur la planche de bord

La concurrence principale

Ford Edge

Honda Passport

Nissan Murano

Toyota Venza

Volkswagen Atlas Cross Sport

Photo : Jeep Jeep Grand Cherokee 2022, trois quarts arrière