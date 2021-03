Un nouveau Jeep, sous le Renegade, dès l’an prochain ?

Avec la fusion des groupes FCA (Fiat Chrysler Automobiles) et PSA (Peugeot Société Anonyme), nous allons avoir droit à de nouveaux véhicules nés du partage des ressources entre les deux firmes.

Les annonces en ce sens seront nombreuses au cours des prochaines années. C’est normal et c’est attendu. C’est aussi intéressant pour les deux groupes.

Une de ces annonces pourrait bien concerner un nouveau produit Jeep qui verrait le jour et viendrait se positionner sous le modèle Renegade dans la gamme. Si on parle au conditionnel, c’est que l’information provient d’une source anonyme qui s’est confiée à la bible de l’industrie automobile, le magazine Automotive News.

La source en question a mentionné que le modèle n’avait pas encore de nom, mais que le projet était sérieux. Ce dernier profiterait de la plateforme modulaire CMP (Compact Modular Plateform) qui accueille déjà la Peugeot 208 et la Citroën C4, entre autres.

Ce n’est pas la première fois que Jeep songe à ajouter un très petit VUS à sa gamme. Lors du mariage avec Fiat il y a un peu plus de 10 ans, la rumeur avait concerné le Fiat Panda, un modèle hyper populaire en Europe. On a espéré voir une version de ce dernier apparaître, mais le projet ne s’est jamais concrétisé. La nouvelle tentative semble plus sérieuse. La grande question, cependant, elle touche sa distribution ; sera-t-il commercialisé chez nous ?

Quant à la plateforme CMP, son utilisation s’accompagne de plusieurs avantages. Elle est beaucoup plus récente que celle qui accueille le Panda, mais elle est surtout modulaire, ce qui fait qu’elle peut recevoir différentes motorisations, y compris des solutions hybrides ou entièrement électrifiées. Différentes configurations de modèles seraient proposées en fait de mécanique et de motricité, mais attendons de voir ce qui sera présenté avant de spéculer.

Ce que la source confie cependant, c’est que la plupart des composants du groupe motopropulseur proviendraient de Peugeot. Autre réalité ; la plateforme CMP n’a pas été conçue pour accueillir un modèle pensé pour la conduite hors route. Voilà qui laisse un peu pantois.

Fiat construirait ce petit Jeep à son usine de Tychy, en Pologne, là où elle assemble la Fiat 500 et la Lancia Ypsilon. La production devrait commencer en 2022. Le véhicule aidera assurément Jeep à augmenter ses ventes sur le marché européen. Ses propositions régulières, à part le Renegade, sont vues comme de gros modèles sur le Vieux-Continent.