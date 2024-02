• Jeep partage de nouvelles images du Wagoneer S 2025

Le Jeep Wagoneer S 2025 va faire ses débuts cette année. Le premier modèle tout électrique de Jeep nous a déjà été présenté, mais c’était sous forme de concept.

Maintenant, alors que le début de la production approche, on a eu droit à de nouvelles images nous montrant de plus près certains détails du modèle de production, tant pour ce qui est du design extérieur que de l’aménagement intérieur.

Sans trop de surprise, la version de production est très similaire au concept qui avait été dévoilé à l’été 2022.

Pour ce qui est du style, on voit que le modèle de production conserve le faciès reconnaissable de Jeep, soit celui portant une calandre à sept barres. Bien sûr, on n’a pas besoin d’une grille traditionnelle avec un modèle électrique, ce qui signifie qu’on a dû être imaginatif ; les sept fentes sont éclairées pour reproduire l’effet. Pour le reste, on remarque que la signature lumineuse s’étend sur la largeur, tant à l’avant qu’à l’arrière. À ce dernier endroit, on note la présence de l’inscription Jeep plutôt que Wagoneer au hayon, ainsi que celle de deux ailerons.

Jeep Wagoneer S 2025, de profil Photo : Jeep

Le design de la partie arrière rappelle celui de VUS sportifs plus luxueux.

Les nouvelles images extérieures nous montrent aussi des jantes différentes de celles des concepts.

Habitacle du Jeep Wagoneer S 2025 Photo : Jeep

À bord, les écrans dominent sans surprise la présentation alors qu’on en dénombre quatre. Il y a celui qui se trouve en lieu et place du bloc d’instruments traditionnel, alors qu’on en retrouve deux superposés à la console centrale, de même qu’un autre devant le siège du passager.

Les écrans du centre nous montrent que celui du bas semble réservé aux contrôles de la climatisation alors que celui du haut concerne les fonctions du système multimédia et de la chaîne audio McIntosh.

Jeep Wagoneer S 2025, console centrale Photo : Jeep

À la console centrale, une image nous fait clairement voir une molette pour la sélection des rapports du véhicule. Sous cette dernière, on peut voir les modes de conduite qui seront proposés, soit Sable, Neige, Eco, Auto et Sport (Sand, Snow, Eco, Auto et Sport). Le tout est ceinturé d’une surface texturée, pour une touche de luxe additionnelle. L’écran tactile affiche aussi une commande pour la fonction de massage des sièges avant.

Il est clair que le Wagoneer S va jouer la carte du grand luxe.

Ce modèle, qui va reposer sur la plateforme STLA Large de Stellantis, va proposer un niveau de performance élevé. Rien n’a été confirmé, mais la rumeur veut que le Wagoneer S propose environ 600 chevaux, une puissance qui sera envoyée aux quatre roues.

Il faudra aussi se montrer patient pour ce qui est de l’autonomie et des prix, qui seront annoncés plus près de la commercialisation du modèle.