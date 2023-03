• Jeep annonce l’ajout de deux options au catalogue de son Wrangler.

• Les deux éléments ajoutés sont des trucs qui sont déjà proposés avec le Ford Bronco.

• Le plancher lavable, ainsi que les sièges en vinyle qui peuvent aussi être lavés avec un jet d’eau peuvent être installés en usine.

Jusqu’à tout récemment, le Jeep Wrangler régnait en roi et maître dans la catégorie des VUS offrant de vraies capacités tout-terrain. En fait, aucun autre modèle provenant d’un constructeur générique n’offrait une véritable solution de rechange.

Jeep pouvait donc faire ce qu’elle voulait. Malgré tout, elle en proposait beaucoup en matière d’options et de personnalisation, si bien que la gamme Wrangler était intéressante et plutôt complète.

Toutefois, avec l’arrivée du Ford Bronco dans l’industrie, un rival direct au Wrangler, il était clair que Jeep allait réagir avec certains ajustements. On a déjà eu des exemples dans le passé, notamment avec la greffe possible du V8 de 392 pouces cubes de l’entreprise sous le capot de la variante Unlimited Rubicon 392.

Et l’on vient d’en avoir un autre. La compagnie a en effet annoncé que deux options qui peuvent être installées à l’usine viennent d’être ajoutées à l’offre, des éléments qui sont déjà livrables avec le Ford Bronco.

Photo : Jeep Jeep - Plancher lavable

Dans un premier temps, on parle d’un plancher qui peut être facilement lavé avec des jets d’eau. Il peut être substitué aux tapis traditionnels. Deuxièmement, il s’agit de sièges en vinyle résistant qui peuvent également être nettoyés avec le boyau d’arrosage pour une remise à neuf facile.

Le système de plancher présente une construction composée de plusieurs couches. Selon Jeep, cette approche ajoute une protection thermique et un niveau d’insonorisation additionnels. Le plancher comprend aussi des canaux intégrés qui s’alignent sur les drains de plancher d’origine du Wrangler. L’option est annoncée à 1 245 $ en fonds canadiens lorsqu’elle est installée à l’usine.

Photo : Jeep Jeep - Siège lavable

Pour ce qui est des sièges en vinyle, ils ont été développés par la firme Katzkin. Ils doivent, en principe, offrir une protection contre l’usure normale, en plus d’être capables de résister à des conditions extrêmes comme les éraflures, la décoloration et la moisissure. Ils sont également résistants à l’eau, ce qui signifie qu’ils peuvent être nettoyés avec le boyau d’arrosage. Les sièges coûtent 2195 $ lorsqu’ils sont installés à l’usine.

Les deux options s’inscrivent désormais dans le catalogue JPP (Jeep Performance Parts) de l’entreprise. Mark Bosanac, le premier vice-président du service, des pièces et du service client Mopar pour l’Amérique du Nord, avait ceci à déclarer concernant les deux ajouts :

« Notre équipe Jeep Performance Parts chez Mopar conçoit constamment des fonctionnalités innovantes pour le Jeep Wrangler. Grâce à notre portefeuille croissant de pièces et d’accessoires de performance de qualité testée et garantie par l’usine, nos clients gagnent avec de nouvelles options pour améliorer et personnaliser leurs véhicules. »

Si le Ford Bronco n’existait pas, ces deux options additionnelles ne seraient pas apparues au catalogue. En bout de piste, c’est le consommateur qui en profite, car il se retrouve devant une offre plus variée.