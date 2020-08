Joe Biden s’affiche au volant de sa Chevrolet Corvette 1967

Au cours des prochains mois, la course à la présidence américaine va dominer toutes les plateformes. Les électeurs auront à décider s’ils veulent reporter au pouvoir l’actuel locataire de la Maison-Blanche, Donald J. Trump, ou plutôt y aller pour le candidat démocrate, Joe Biden.

Loin de nous est l’idée de faire de la politique ; nous sommes là pour parler de « char ». Cette semaine, c’est l’aspirant au poste le plus prestigieux de la planète qui nous en donne l’occasion alors que ce dernier a publié une vidéo sur son compte Twitter, vidéo qui nous permet de le voir au volant de sa Chevrolet Corvette Stingray 1967.

Bien sûr, il y a un message politique derrière, soit celui de l’industrie automobile américaine et de l’avenir électrique de cette dernière. Cependant, au-delà de ce message, on apprend que le père de Joe Biden avait un bon coup de volant et que le fils de ce dernier, malgré ses 78 ans, semble toujours aimer conduire, surtout son modèle classique.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Twitter (Joe Biden) Joe Biden et sa Chevrolet Corvette 1967

Amusant. Surtout, c’est que ce genre d’exercice, peu importe la personne qu’il concerne, a pour effet de l’humaniser. Ça manque de nos jours.

Chose certaine, voilà un gazouillis de nature à séduire les amateurs de vieilles voitures. Et pour ceux qui se posent la question, Donald Trump possède aussi plusieurs voitures. Il a déjà été vu au volant d’une Lamborghini Diablo, ainsi que d’une Mercedes-Benz SLR McLaren. Bien sûr, avec ses fonctions de président, ce n’est pas en ce moment qu’on va le voir se balader au volant d’une de ses possessions, cependant.

Photo : Twitter (Joe Biden) La Chevrolet Corvette 1967 de Joe Biden

Photo : Twitter (Joe Biden) La Chevrolet Corvette 1967 de Joe Biden, écusson